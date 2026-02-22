Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que murió en balacera frente a negocio de Canóvanas

Otro hombre resultó herido en el incidente, reportado el sábado

21 de febrero de 2026 - 4:47 PM

Updated At

Actualizado el 22 de febrero de 2026 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo estaba sobre el pavimento y a su alrededor se observan varios casquillos de bala. (Archivo)
Un muerto y un herido fueron reportados en la tarde del sábado tras un tiroteo en un negocio de Canóvanas.
Por

Un muerto y un herido fue el saldo de una balacera reportada en la tarde de este sábado frente al negocio El Rinconcito de la 874, en el barrio La Central de Canóvanas, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar del incidente, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 registrada a las 2:50 p.m. alertó a las autoridades sobre heridos de bala frente al negocio ubicado en la carretera PR-874.

Al llegar, los agentes localizaron a un hombre con heridas de bala que fue transportado por paramédicos a un hospital de la zona.

La Policía informó que Jesús Jiménez López, de 32 años y residente de Canóvanas, falleció en la institución hospitalaria. Este poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

Posteriormente, la Policía recibió una notificación de personal de otro hospital que recibió a otro individuo con heridas de bala, presuntamente relacionado con los hechos.

El herido, de 33 años, se encuentra en condición estable, indicó la Uniformada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosCanóvanasTiroteosMuertesHeridos
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: