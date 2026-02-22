Identifican a hombre que murió en balacera frente a negocio de Canóvanas

Un muerto y un herido fue el saldo de una balacera reportada en la tarde de este sábado frente al negocio El Rinconcito de la 874, en el barrio La Central de Canóvanas, informó la Policía.

Según el informe preliminar del incidente, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 registrada a las 2:50 p.m. alertó a las autoridades sobre heridos de bala frente al negocio ubicado en la carretera PR-874.

Al llegar, los agentes localizaron a un hombre con heridas de bala que fue transportado por paramédicos a un hospital de la zona.

La Policía informó que Jesús Jiménez López, de 32 años y residente de Canóvanas, falleció en la institución hospitalaria. Este poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

Posteriormente, la Policía recibió una notificación de personal de otro hospital que recibió a otro individuo con heridas de bala, presuntamente relacionado con los hechos.

El herido, de 33 años, se encuentra en condición estable, indicó la Uniformada.