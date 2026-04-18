Causa para juicio contra mujer acusada de incendiar a su padrastro y causarle la muerte en Bayamón

El juez David Calderón, del Tribunal de Bayamón, encontró, en la tarde de este viernes, causa para juicio contra Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años, acusada de incendiar y causarle la muerte a su padrastro, Eduardo Serrano Martínez, de 72 años en hechos ocurridos el 23 de febrero en la urbanización Lomas Verdes de Bayamón.

El Departamento de Justicia indicó, en comunicado de prensa, que la lectura de acusación fue señalada para el 24 de abril, mientras que el juicio en su fondo comenzaría el 28 de mayo.

Los fiscales Roberto Hernández Ramos, Rosalyn García Pastrana y Gabriel Redondo Miranda formularon, el 25 de febrero, contra Negrón Gutiérrez cargos por asesinato en primer grado, incendio agravado, daño agravado y maltrato contra una menor. Un juez encontró causa para arresto y fijó una fianza de $1.5 millones.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Negrón Gutiérrez, presuntamente, incendió la residencia en la que convivía con su hija de 13 años, su madre y con la víctima.