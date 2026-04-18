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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para juicio contra mujer acusada de incendiar a su padrastro y causarle la muerte en Bayamón

Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado e incendio agravado

18 de abril de 2026 - 9:51 PM

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Un juez del Tribunal de Bayamón, encontró, en la tarde de este viernes, causa para juicio contra Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años, acusada de incendiar y causarle la muerte a su padrastro. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez David Calderón, del Tribunal de Bayamón, encontró, en la tarde de este viernes, causa para juicio contra Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años, acusada de incendiar y causarle la muerte a su padrastro, Eduardo Serrano Martínez, de 72 años en hechos ocurridos el 23 de febrero en la urbanización Lomas Verdes de Bayamón.

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El Departamento de Justicia indicó, en comunicado de prensa, que la lectura de acusación fue señalada para el 24 de abril, mientras que el juicio en su fondo comenzaría el 28 de mayo.

Los fiscales Roberto Hernández Ramos, Rosalyn García Pastrana y Gabriel Redondo Miranda formularon, el 25 de febrero, contra Negrón Gutiérrez cargos por asesinato en primer grado, incendio agravado, daño agravado y maltrato contra una menor. Un juez encontró causa para arresto y fijó una fianza de $1.5 millones.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Negrón Gutiérrez, presuntamente, incendió la residencia en la que convivía con su hija de 13 años, su madre y con la víctima.

Serrano Martínez falleció a consecuencia del incendio.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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