Hallan causa para arresto contra hombre por exposición obscena cerca de hospital en Santurce

Un hombre de 35 años fue ingresado a la cárcel tras ser imputado de exposición obscena por hechos ocurridos en una acerca cercana al Hospital Pavía, en Santurce.

En declaraciones escritas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, informó que la intervención se produjo luego que agentes adscritos al cuartel de Santurce respondieran a una llamada que alertaba sobre un hombre realizando actos indebidos en el mencionado lugar.

“Este tipo de conducta no tiene espacio en nuestra ciudad. Queremos que nuestra gente pueda caminar tranquila, sentirse segura y convivir en un ambiente de respeto en cada comunidad. Agradecemos también a los ciudadanos que, al detectar este tipo de situaciones, actúan con responsabilidad y alertan de inmediato a la Policía Municipal", expresó Romero.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes se personaron al lugar y procedieron con el arresto del individuo, identificado como Jerome Manfioli Cepeda.

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La Policía Municipal de San Juan arrestó un individuo por presunta exposición obscena en la vía pública. (Suministrada)

Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan formuló cargos contra el sujeto por el Artículo 136 del Código Penal, relacionado con exposición obscena, un delito menos grave que penaliza este tipo de conducta en lugares donde pueda resultar ofensiva para otras personas.

El juez halló causa para arresto y le impuso a Manfioli Cepeda una fianza de $50,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la institución correccional de Bayamón.