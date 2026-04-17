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Tras alto el fuego en Líbano: Irán anuncia la reapertura total del estrecho de Ormuz

Esto es lo que debes saber sobre los movimientos recientes anunciados por el ministro de Asuntos Exteriores

17 de abril de 2026 - 9:11 AM

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El estrecho de Ormuz. (The Associated Press)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Irán anunció este viernes la reapertura total del estrecho de Ormuz para el paso de embarcaciones durante el periodo que dure el alto el fuego.

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De esta forma, todos los barcos podrán circular libremente por el paso durante el resto del período de tregua, que expira el próximo miércoles.

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, comunicó la decisión en redes sociales, en un anuncio que ha tenido amplia cobertura en medios internacionales como CNN y El País.

“En línea con el alto al fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el período restante de la tregua, por la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Marítima de la República Islámica de Irán”, expresó.

La reapertura del estrecho de Ormuz representa un alivio inmediato para el comercio marítimo internacional, especialmente para el transporte de petróleo y gas, ya que por esa vía transita cerca de una quinta parte del crudo que se consume a nivel mundial.

De momento, cualquier interrupción en ese corredor estratégico suele provocar aumentos en los precios de la energía y tensiones en los mercados globales.

El anuncio se produce tras días de incertidumbre y preocupación por la seguridad en la zona, en medio de la escalada regional vinculada al conflicto en Líbano.

Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)Varias personas ondean banderas de Hezbolá y una imagen del difunto líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Zefta, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)Un hombre monta a caballo frente a los edificios destruidos por un ataque aéreo israelí en Jibchit, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)
1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari

Durante ese periodo, diversas navieras optaron por desviar rutas o suspender temporalmente operaciones ante el riesgo de incidentes en el Golfo Pérsico, una región que históricamente ha sido escenario de fricciones militares y geopolíticas.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los puntos más sensibles del comercio mundial. En el pasado, Teherán ha advertido en múltiples ocasiones que podría restringir o bloquear el tránsito marítimo como respuesta a sanciones internacionales o presiones militares, lo que ha generado preocupación constante entre potencias occidentales y países altamente dependientes de las importaciones energéticas.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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