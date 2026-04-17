Tras alto el fuego en Líbano: Irán anuncia la reapertura total del estrecho de Ormuz
Esto es lo que debes saber sobre los movimientos recientes anunciados por el ministro de Asuntos Exteriores
17 de abril de 2026 - 9:11 AM
17 de abril de 2026 - 9:11 AM
Irán anunció este viernes la reapertura total del estrecho de Ormuz para el paso de embarcaciones durante el periodo que dure el alto el fuego.
De esta forma, todos los barcos podrán circular libremente por el paso durante el resto del período de tregua, que expira el próximo miércoles.
Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, comunicó la decisión en redes sociales, en un anuncio que ha tenido amplia cobertura en medios internacionales como CNN y El País.
“En línea con el alto al fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el período restante de la tregua, por la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Marítima de la República Islámica de Irán”, expresó.
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
La reapertura del estrecho de Ormuz representa un alivio inmediato para el comercio marítimo internacional, especialmente para el transporte de petróleo y gas, ya que por esa vía transita cerca de una quinta parte del crudo que se consume a nivel mundial.
De momento, cualquier interrupción en ese corredor estratégico suele provocar aumentos en los precios de la energía y tensiones en los mercados globales.
El anuncio se produce tras días de incertidumbre y preocupación por la seguridad en la zona, en medio de la escalada regional vinculada al conflicto en Líbano.
Durante ese periodo, diversas navieras optaron por desviar rutas o suspender temporalmente operaciones ante el riesgo de incidentes en el Golfo Pérsico, una región que históricamente ha sido escenario de fricciones militares y geopolíticas.
El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los puntos más sensibles del comercio mundial. En el pasado, Teherán ha advertido en múltiples ocasiones que podría restringir o bloquear el tránsito marítimo como respuesta a sanciones internacionales o presiones militares, lo que ha generado preocupación constante entre potencias occidentales y países altamente dependientes de las importaciones energéticas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: