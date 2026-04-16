Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos dice que Ormuz es muy “valioso” para estar cerrado pese a que Donald Trump ordenó bloquearlo

Aunque se declaró un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, el tráfico del estrecho no se reactivó

16 de abril de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El bloqueo del paso por parte de la Guardia Revolucionaria iraní fue una de las respuestas de Teherán a la ofensiva estadounidense e israelí iniciada contra su país el pasado 28 de febrero. (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró este jueves en la Asamblea General que el estrecho de Ormuz es demasiado “valioso” para quedar cerrado pese a que el presidente, Donald Trump, ordenó bloquearlo ante la negativa de Teherán de reabrirlo.

RELACIONADAS

“El estrecho de Ormuz, al igual que todos los demás estrechos, el de Gibraltar, de Bering, el de Malaca, son aguas internacionales que son demasiado valiosas para que se cierren, para que se llenen de minas y para que se utilicen para tomar rehenes”, declaró Waltz en una sesión de la Asamblea General convocada tras el veto de China y Rusia a una resolución sobre el estrecho de Ormuz.

El bloqueo del paso por parte de la Guardia Revolucionaria iraní fue una de las respuestas de Teherán a la ofensiva estadounidense e israelí iniciada contra su país el pasado 28 de febrero.

Pese a que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado. Como respuesta, Trump ordenó a la Armada estadounidense que lo bloqueara también y amenazó con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se lo salte.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

“El estrecho de Ormuz no puede ser rehén del régimen iraní. Nosotros seguiremos intentando ayudar con todo lo pertinente para que las mercancías puedan fluir libres de ataques a través de esa vía marítima”, aseguró Waltz en la ONU.

El representante de Estados Unidos cargó contra China y Rusia por vetar la resolución en el Consejo de Seguridad la semana pasada y les acusó de “proteger al patrocinador estatal más importante de terrorismo”.

“La decisión de vetar un proyecto de resolución que pretendía proteger la seguridad marítima y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz fue realmente algo muy lamentable”, afirmó.

Moscú y Pekín alegaron que consideraban la resolución sesgada.

Waltz declaró que Irán “ha suministrado drones de ataque y tecnología para su utilización para que Rusia los use contra Ucrania” y acusó a Moscú de proveer equipo militar a Teherán con “todo tipo de armas, equipos de combate y aeronaves”.

En este sentido, denunció que China ha importado “más del 90% del petróleo de Irán” algo que, a su juicio, “obstruye el consenso y la unidad para aplicar sanciones”.

El representante señaló en varias ocasiones que Estados Unidos está del lado de sus socios en Oriente Medio y en el mundo, a los que consideró “mejores interlocutores que el régimen genocida de Irán”.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpIránEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: