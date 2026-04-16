Nayib Bukele firma reformas que permiten la cadena perpetua para personas de hasta 12 años

San Salvador - El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, promulgó el miércoles reformas constitucionales que permiten la cadena perpetua para personas de hasta 12 años, una polémica reforma que sigue a otras medidas de mano dura impulsadas por el líder populista.

El cambio fue aprobado el mes pasado por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, y se aplicaría a las personas condenadas por cometer o actuar como cómplices de delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a banda. La medida fue impulsada por el gabinete de Bukele.

Anteriormente, la pena máxima en El Salvador era de 60 años para los adultos y menos para los jóvenes. Las reformas previstas para entrar en vigor el 26 de abril crearían nuevos tribunales penales para juzgar los casos. También estipulan una revisión obligatoria de las cadenas perpetuas décadas después de las sentencias, dependiendo de la edad del condenado y de la gravedad de sus delitos.

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Los críticos afirman que las reformas no son más que la última medida severa adoptada por Bukele tras más de cuatro años de guerra contra las bandas.

1 / 17 | En las entrañas de la megacárcel de Bukele: 17 fotos que muestran cómo es la vida dentro de la prisión en El Salvador. El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia. - Salvador Melendez 1 / 17 En las entrañas de la megacárcel de Bukele: 17 fotos que muestran cómo es la vida dentro de la prisión en El Salvador El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia. Salvador Melendez Compartir

Tras un estallido de violencia pandillera en 2022, Bukele anunció un estado de emergencia entonces temporal, que se ha convertido en la nueva normalidad en la nación centroamericana, ya que se ha prolongado durante años. Suspendió los derechos constitucionales y encerró a más del 1% de la población de El Salvador, a menudo por cargos vagos con escasas pruebas. Los presos suelen ser juzgados en juicios masivos y los abogados pierden regularmente la pista de dónde se encuentran sus clientes.

En un juicio masivo celebrado el año pasado, presuntos miembros de bandas fueron condenados a penas de cientos de años.

Funcionarios del gobierno de Bukele han prometido anteriormente que los miembros de las bandas detenidos “nunca volverán” a las calles.

En el marco de la represión, el gobierno de Bukele ha detenido a unas 91,650 personas en El Salvador. Bukele ha dicho que menos del 10% de esas personas han sido liberadas.

Ha alimentado acusaciones de abusos contra los derechos humanos y detenciones arbitrarias, pero también ha reducido drásticamente las tasas de homicidio en un país aterrorizado durante mucho tiempo por las bandas, lo que ha disparado los niveles de popularidad de Bukele.

El aliado derechista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido ferozmente criticado por debilitar los contrapesos y socavar la frágil democracia de El Salvador.

Los cambios en las penas son los últimos de una serie de reformas constitucionales que Bukele y sus aliados se han empeñado en aprobar. El año pasado, el gobierno impulsó una de sus reformas más polémicas que eliminaría los límites del mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permaneciera en el poder indefinidamente.

Envalentonado por la alianza de Bukele con el presidente de Estados Unidos, el gobierno también ha ido a por sus enemigos, deteniendo a críticos y activistas, y obligando cada vez más a periodistas y voces de la oposición a elegir entre el exilio o la cárcel.

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