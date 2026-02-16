Opinión
El Salvador incauta cargamento de cocaína más grande de la historia del país, según Nayib Bukele

La droga tendría un valor de 165 millones de dólares

16 de febrero de 2026 - 10:45 PM

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Marina de El Salvador incautó 6,6 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico, a más de 700 kilómetros de la costa del país centroamericano, según informó la noche del domingo el presidente Nayib Bukele, quien destacó que se trata del decomiso “más grande de la historia” de este país.

“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”, publicó Bukele en X y detalló que la droga tendría un valor de 165 millones de dólares.

Agregó que el cargamento fue localizado a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de la costa salvadoreña, donde “se interceptó el buque de apoyo multipropósito” FMS EAGLE, de 54 metros de largo, registrado bajo bandera de Tanzania (África).

“Para localizar la droga, que venía encaletada (oculta) en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación”, relató el mandatario salvadoreño.

Apuntó que la tripulación estaba compuesta por cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

Hasta inicios de febrero, las autoridades salvadoreñas habían incautado en 2026 más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera del país.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas con un valor de más de 618.7 millones de dólares, mientras que en el 2024 fueron incautadas más de 17.2 toneladas de droga valoradas en 422.7 millones.

