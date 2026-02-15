Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Canciller iraní asistirá a diálogo “indirecto” con Estados Unidos en Ginebra

Sería la segunda ronda de negociaciones nucleares

15 de febrero de 2026 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - En esta foto difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, el canciller iraní Abbas Araghchi (al centro) se dirige a la sede de las conversaciones entre Teherán y Washington, el viernes 6 de febrero de 2026, en Mascate, Omán. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán vía AP, archivo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

DUBAI - El principal diplomático de Irán viajaba a Ginebra el domingo, donde se llevará a cabo la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, informó la prensa estatal iraní.

RELACIONADAS

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y su delegación partieron de Teherán hacia la ciudad suiza tras la primera ronda de conversaciones indirectas en Omán la semana pasada. Omán mediará las conversaciones en Ginebra, informó la agencia estatal de noticias IRNA en su canal de Telegram.

Conversaciones similares el año pasado fracasaron tras la guerra de 12 días de Irán contra Israel, que incluyó el bombardeo por parte de Estados Unidos de instalaciones nucleares iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con usar la fuerza para obligar a Teherán a aceptar restricciones a su programa nuclear. Irán ha amenazado con responder de la misma forma. Trump también ha amenazado a Irán por la mortal represión de las recientes protestas a nivel nacional.

Países árabes han advertido que cualquier ataque podría ocasionar otro conflicto regional.

Washington sostiene que Irán no puede enriquecer uranio bajo ningún concepto, algo que Teherán rechaza.

Aunque Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, cada vez más funcionarios han amenazado con buscar un arma nuclear. Antes de la guerra de junio, Irán tenía uranio enriquecido hasta un 60%, técnicamente a un paso de que sea de uso armamentístico.

También se espera que Araghchi se reúna con sus homólogos de Suiza y Omán, así como con el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

_____

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
