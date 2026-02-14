Nueva ronda de negociaciones nucleares en Ginebra entre Estados Unidos e Irán

Ginebra- Irán y Estados Unidos celebrarán una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán la próxima semana, informó el sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Omán, que acogió la primera ronda de conversaciones indirectas el 6 de febrero, será el anfitrión de las conversaciones en Ginebra, dijo el ministerio suizo, sin especificar qué días.

Tras las primeras conversaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán de que no alcanzar un acuerdo con su administración sería “muy traumático.”

El año pasado, conversaciones similares fracasaron en junio, cuando Israel lanzó lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán, que incluyó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos.

Trump ha amenazado repetidamente con utilizar la fuerza para obligar a Irán a aceptar limitar su programa nuclear. Irán ha dicho que respondería con un ataque propio. Trump también ha amenazado a Irán por su represión mortal de las recientes protestas nacionales.

Los países árabes del Golfo han advertido de que cualquier ataque podría desembocar en otro conflicto regional.

Trump dijo el viernes que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, estaba siendo enviado desde el Caribe a Oriente Medio para unirse a otros activos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región. También dijo que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”.

Las conversaciones indirectas del 6 de febrero fueron entre el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff. También estuvo presente por primera vez el máximo comandante militar en Oriente Próximo.

La administración Trump ha mantenido que Irán no puede tener enriquecimiento de uranio bajo ningún acuerdo. Teherán dice que no lo aceptará.

Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, sus responsables amenazan cada vez más con fabricar un arma nuclear. Antes de la guerra de junio, Irán había estado enriqueciendo uranio hasta el 60% de pureza, a un corto paso técnico de los niveles aptos para armas.

El Presidente iraní Masoud Pezeshkian ha dicho que su nación está “preparada para cualquier tipo de verificación”. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, lleva meses sin poder inspeccionar y verificar el arsenal nuclear iraní.