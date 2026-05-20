Emotivo adiós a joven muerto en accidente el sábado en Toa Alta

La cantante Yashira Estrella, líder de la agrupación de música tropical Grupo Ynnovacion Musical, realizó una emotiva despedida a su hijo, Yahir Alberto Castrodad Estrella, de 19 años, quien falleció el sábado en un accidente de tránsito registrado en la urbanización Fuente Imperial en Toa Alta.

“Mi hijo, mi pollo, grabó esa canción en el estudio de Randy Alexander por qué él quería escucharse y Randy lo grabó y guardó. En ese momento que la cantaste, mis ojos se llenaron de lágrimas y el sentimiento fue tanto que te abracé y te dije que eras mi cantante favorito”, resaltó la artista en un reel publicado en su página de Facebook.

“Y en estos momentos que me envían el audio, mi corazón se me quiere salir porque viví este momento contigo y quisiera revivirlo para abrazarte y nunca más soltarte, papi”, añadió.

Según el informe preliminar de la Policía, Castro Estrella murió en un accidente de tránsito registrado a las 4:29 de la madrugada del 16 de mayo en la avenida La Fuente, en Toa Alta.

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Una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía sobre el accidente.

Al llegar los agentes a la escena, testigos indicaron que el joven, quien era residente en Bayamón, conducía un Toyota Corolla color gris, de 2010, cuando perdió el control del vehículo, salió de la vía de rodaje hasta el área e impactó un poste de concreto.

El impacto fue de tal magnitud que el joven resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Las autoridades no indicaron si Castro Estrella conducía a exceso de velocidad al momento de ocurrir el accidente.

“Mi Ángel, mi pollo, tu voz hermosa jamás en mi vida podré borrar de mi memoria, por qué eres mi amor, eres mi todo. Eres mi orgullo y eso te lo sabías de memoria, por qué hasta me regañabas cuando le decía a la gente que eras hermoso, pero lo seguiré diciendo hasta que me muera. Te amo papi”, añadió la cantante.

Asimismo, la página de Facebook de la agrupación publicó un mensaje de duelo e informó sobre una recaudación en el portal GoFundMe para costear los gastos de su funeral.

“Buenas noches familia y amigos de Grupo Ynnovacion. En medio del dolor tan grande que estamos viviendo, queremos agradecer cada mensaje, oración y muestra de cariño que hemos recibido”, señaló el grupo en el mensaje.

“Muchas personas nos han preguntado cómo pueden ayudarnos, así que estaremos compartiendo este GoFundMe para quienes deseen apoyarnos en este proceso tan difícil. Gracias por acompañarnos, por sus oraciones y por tanto amor hacia nuestra familia”, añadieron.