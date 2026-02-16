Vuelo de Turquía aterriza de emergencia en Bruselas tras una violenta pelea entre pasajeros

Un violento enfrentamiento de pasajeros a bordo de un vuelo de la aerolínea británica Jet2 obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Bruselas, Bélgica, y terminó con la expulsión de dos personas. El episodio ocurrió el último jueves,en un trayecto que unía Antalya, Turquía, con la ciudad inglesa de Manchester.

Según The New York Times, la discusión comenzó pocas después del despegue del vuelo LS896 y escaló con rapidez. En videos difundidos en X se observa a dos hombres intercambiando insultos hasta que la confrontación pasa a los golpes. La situación se descontroló al punto de que otros viajeros tuvieron que intervenir.

En medio de la situación caótica, una tripulante se subió a un asiento y gritó para intentar frenar la pelea. Finalmente, uno de los presentes logró inmovilizar a uno de los involucrados con una llave en el cuello, lo que permitió contener la situación.

A raíz del incidente, el comandante desvió la aeronave a la capital belga, unas tres horas después del inicio de un vuelo cuya duración prevista era de cinco. Una vez en tierra, la policía abordó el avión y retiró a los pasajeros señalados como responsables del enfrentamiento. El viaje a Manchester se reanudó a las 10:00 p.m.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la aerolínea atribuyó el incidente al “comportamiento inaceptable de dos pasajeros conflictivos” y confirmó que ambos recibieron una prohibición permanente para volar con la empresa.

Además, anticipó que buscará recuperar los costos generados por el desvío del vuelo. “Como aerolínea orientada a las familias, mantenemos una política de tolerancia cero frente a conductas disruptivas. Lamentamos profundamente que el resto de los pasajeros y la tripulación hayan tenido que atravesar esta situación”, indicaron.

No es la primera vez que Jet2 sanciona con dureza este tipo de comportamientos, reconstruyó el diario estadounidense. En 2022, la empresa reclamó unas 50.000 libras a dos hermanos por un incidente similar que también derivó en el desvío de un vuelo, además de imponerles una prohibición de por vida. En 2017, otra pareja fue vetada tras protagonizar un enfrentamiento físico durante un trayecto que obligó a aterrizar preventivamente.