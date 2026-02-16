Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vuelo de Turquía aterriza de emergencia en Bruselas tras una violenta pelea entre pasajeros

Los disturbios se registraron en un vuelo de la compañía británica Jet2, que se dirigía a Manchester

16 de febrero de 2026 - 10:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El avión fue desviado a Bruselas en Bélgica luego de una pelea entre dos pasajeros que posteriormente fueron expulsados. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un violento enfrentamiento de pasajeros a bordo de un vuelo de la aerolínea británica Jet2 obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Bruselas, Bélgica, y terminó con la expulsión de dos personas. El episodio ocurrió el último jueves,en un trayecto que unía Antalya, Turquía, con la ciudad inglesa de Manchester.

RELACIONADAS

Según The New York Times, la discusión comenzó pocas después del despegue del vuelo LS896 y escaló con rapidez. En videos difundidos en X se observa a dos hombres intercambiando insultos hasta que la confrontación pasa a los golpes. La situación se descontroló al punto de que otros viajeros tuvieron que intervenir.

En medio de la situación caótica, una tripulante se subió a un asiento y gritó para intentar frenar la pelea. Finalmente, uno de los presentes logró inmovilizar a uno de los involucrados con una llave en el cuello, lo que permitió contener la situación.

A raíz del incidente, el comandante desvió la aeronave a la capital belga, unas tres horas después del inicio de un vuelo cuya duración prevista era de cinco. Una vez en tierra, la policía abordó el avión y retiró a los pasajeros señalados como responsables del enfrentamiento. El viaje a Manchester se reanudó a las 10:00 p.m.

En un comunicado, la aerolínea atribuyó el incidente al “comportamiento inaceptable de dos pasajeros conflictivos” y confirmó que ambos recibieron una prohibición permanente para volar con la empresa.

Además, anticipó que buscará recuperar los costos generados por el desvío del vuelo. “Como aerolínea orientada a las familias, mantenemos una política de tolerancia cero frente a conductas disruptivas. Lamentamos profundamente que el resto de los pasajeros y la tripulación hayan tenido que atravesar esta situación”, indicaron.

No es la primera vez que Jet2 sanciona con dureza este tipo de comportamientos, reconstruyó el diario estadounidense. En 2022, la empresa reclamó unas 50.000 libras a dos hermanos por un incidente similar que también derivó en el desvío de un vuelo, además de imponerles una prohibición de por vida. En 2017, otra pareja fue vetada tras protagonizar un enfrentamiento físico durante un trayecto que obligó a aterrizar preventivamente.

Este tipo de episodios, conocidos como air rage, aumentaron en los últimos años. De acuerdo con datos citados por The New York Times, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos detectó un aumento cercano al 400% en los estallidos violentos a bordo entre 2019 y 2025, un fenómeno que expertos vinculan, entre otros factores, con la tensión y el hacinamiento propios de los vuelos comerciales.

Tags
Breaking NewsBélgicaTurquíaGran Bretaña
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 15 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: