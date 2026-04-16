Acusan a inspector de la Guardia Costera por presunto esquema ilegal en trámites de credenciales de marino mercante

Un gran jurado emitió el 30 de marzo una acusación contra Carlos Esteves Salinas, un inspector de la Guardia Costera de Estados Unidos que, presuntamente, aceptó dinero de solicitantes de credenciales de marino mercante a cambio de ayudar a gestionarlas.

En un comunicado de prensa, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, indicó que Esteves Salinas enfrenta cargos como resultado de una investigación realizada por el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Región Sureste.

Esteves Salinas, quien se desempeñó como inspector marino y oficial verificador superior en el Sector San Juan de la Guardia Costera, fue arrestado el 14 de abril por las autoridades federales tras la formulación de 36 cargos por un presunto esquema de corrupción.

En resumen, el acusado enfrenta 12 cargos por actividades ilícitas de funcionarios en reclamaciones contra el gobierno; 12 cargos por destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales; y 12 cargos por robo de identidad agravado.

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Según la Fiscalía federal, Esteves Salinas “actuó ilegalmente como agente para personas que intentaban obtener credenciales de marino mercante, obstrucción de la justicia por falsificar documentos de solicitud de marino mercante y robo de identidad agravado en relación con dichos documentos”.

Los documentos judiciales revelan que el acusado aceptó, presuntamente, pagos personales de solicitantes de credenciales de marino mercante a cambio de su ayuda para obtener, completar y presentar solicitudes, y que brindó estos servicios fuera de su empleo con la Guardia Costera de Estados Unidos y sin el conocimiento ni consentimiento de la institución.

En general, a los empleados federales se les prohíbe actuar como agentes de terceros, fuera de sus funciones oficiales, ante un departamento o agencia federal, en relación con un “asunto particular” en el que Estados Unidos tenga un interés directo y sustancial, incluyendo la preparación y presentación de una solicitud de certificación regulada a nivel federal, como la solicitud de credencial de marino mercante, destacó la Fiscalía federal en su comunicado de prensa.

De acuerdo con los documentos judiciales, en al menos doce ocasiones, Esteves Salinas utilizó un sello médico falsificado y forjó la firma de un médico para completar certificados médicos requeridos en nombre de sus clientes que buscaban credenciales de la Marina Mercante.

“Estos cargos ponen de relieve un grave desprecio por los deberes y estándares esperados de quienes ocupan posiciones de autoridad”, dijo Muldrow. “Seguimos comprometidos con hacer cumplir la ley y mantener la rendición de cuentas sin excepciones”.

De ser declarado culpable, Esteves Salinas enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión.

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El fiscal auxiliar especial de los Estados Unidos, Cody A. McKinney, de la Guardia Costera, está a cargo de la acusación. No obstante, la Fiscalía federal indicó que la acusación formmal es solo una alegación.