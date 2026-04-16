De simple muñeco a ícono de la infancia: la historia detrás de los entrañables osos de peluche

El hocico circular. La pequeña punta de la nariz. Los ojos de botón y las dos orejas redondas y peludas. ¿Qué tiene el osito de peluche que lleva más de un siglo envolviendo a los niños con sus peludas patas?

El juguete estadounidense por excelencia nació en 1902 como retazos de ropa y serrín cosidos por Morris y Rose Michtom, judíos propietarios de una tienda de golosinas en Brooklyn.

“Nada dice mejor de la infancia que un osito de peluche”, afirma Michael Kimmel, autor de “Playmakers: The Jewish Entrepreneurs Who Created the Toy Industry in America” y sobrino nieto de Morris Michtom. “Es un juguete que no tiene género. Lo abrazan tanto niños como niñas”.

El origen del osito de peluche se remonta a ese mismo año. El Presidente Theodore Roosevelt se había negado a disparar a un oso negro atado durante una cacería. El dibujante Clifford Berryman publicó una viñeta política sobre la decisión de Roosevelt que llamó la atención de los Michtom. Se inspiraron en ella para crear un juguete que pasó a llamarse “Teddy’s Bear” (el oso de Teddy), como guiño al presidente y a su apodo.

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Y nació una moda.

Tras vender unos pocos, los Michtom recibieron más pedidos. Surgieron imitadores. El osito de peluche fue considerado el primer peluche que no era de trapo ni de porcelana, explica Kimmel. Era asequible, reconfortante y de tamaño infantil. A algunos predicadores les preocupaba que los peluches corrompieran a las niñas y extinguieran su deseo de ser madres.

Con el paso de las décadas, el oso de peluche se convirtió en un icono. Elvis Presley canturreaba sobre ser el “cariñoso osito de peluche” de alguien. Un osito original de Michtom ocupa un lugar de honor en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Americana. Y, por supuesto, ser un “osito de peluche” ha pasado a significar alguien que es, en general, dulce y mimoso.