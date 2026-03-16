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Incautan sobre 600,000 peluches, llaveros y otros juguetes falsificados de “Stranger Things”

La operación de la Policía fue bautizada “Eleven”, en alusión a una de las protagonistas de la serie

16 de marzo de 2026 - 9:20 AM

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La Policía Nacional de España incautó material falsificado de la serie "Stranger Things".
La Policía Nacional de España incautó material falsificado de la serie "Stranger Things". (Policía Nacional)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - La Policía Nacional española informó este lunes que incautó más de 600,000 peluches, llaveros y otros artículos falsificados, la mayoría sobre la serie de Netflix “Stranger Things”, procedentes de China pero de calidad muy inferior a los originales.

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Se trata de la mayor intervención de juguetes falsos realizada hasta el momento por ese cuerpo policial, con unas 25 toneladas de productos falsificados que estaban almacenados en naves industriales en la comunidad de Madrid.

La operación fue bautizada “Eleven”, en alusión a una de las protagonistas de la serie, y dos personas de nacionalidad china fueron detenidas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad intelectual.

Se calcula que, de haber salido al mercado sobre todo en bazares chinos a precio muy inferior a los originales, la mercancía les habría reportado beneficios de unos $3.44 o $4.5 millones.

La investigación se inició en febrero, cuando los investigadores tuvieron conocimiento del flujo de envíos sospechosos procedentes de China a unas determinadas empresas de logística y paquetería.

Las partidas presentaban documentación irregular, con datos de identidad y contacto falsos para dificultar cualquier actuación policial, lo que hizo saltar las alarmas.

Miles de Demogorgon y cromos de los protagonistas

La primera intervención policial fue el 11 de febrero y permitió interceptar en una empresa de logística 72 cajas que contenían miles de productos vinculados a la conocida producción televisiva norteamericana.

Había miles de peluches de Demogorgon -la criatura depredadora de la ficción- y del resto de protagonistas, así como cartas de colección y muñecos pequeños de plástico en sobres o en cajas con la marca de la serie.

Los artículos mostraban acabados de muy baja calidad y carecían de las garantías mínimas de seguridad exigidas para su comercialización en el mercado europeo.

Muñecos y llaveros de Disney y Pokémon

Los investigadores lograron identificar a la destinataria de la mercancía y localizar el centro neurálgico de la actividad en una nave industrial situada en el municipio madrileño de Parla.

Uno de los detenidos es un hombre que era el arrendatario de este centro y el otro una mujer que se encargaba de recepcionar los pedidos.

La investigación dio paso a cinco inspecciones simultáneas en distintos puntos de Fuenlabrada, Getafe y Parla.

En la nave de este último fue donde se halló más mercancía falsificada, correspondiente también a peluches de algunas películas de Disney como “Lilo & Stich” y miles de llaveros de marcas registradas vinculadas a series y filmes como “Zootopia”, “Pink Panther”, “Star Wars” o “Pokémon”, de las que también se intervinieron cromos de colección falsos.

Según la Policía, el balance revela la magnitud del entramado: más de 25 toneladas de productos falsificados sumando más de 600,000 artículos, todos ellos reproducciones no autorizadas de marcas y contenidos de gran proyección comercial.

Las pesquisas pusieron de manifiesto que estos productos entrañaban un riesgo real para la salud, especialmente de los menores: muchos juguetes estaban fabricados con materiales frágiles y piezas de pequeño tamaño que podían desprenderse con facilidad, con el consiguiente peligro de asfixia o intoxicación.

En 2016 Netflix estrenó una de sus series más exitosas y sus protagonistas revolucionaron Hollywood. Ahora están próximos a despedir al Upside Down con la quinta y última temporada que llega en tres partesNueve años y 34 capítulos después de su estreno, Stranger Things se prepara para cerrar la historia con un broche de oroLa actriz de ahora 21 años, nacida en España pero con nacionalidad británica, está casada con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi. En agosto de este año anunciaron a través de sus redes que adoptaron a una bebé
1 / 24 | "Stranger Things": el antes y después de los protagonistas . En 2016 Netflix estrenó una de sus series más exitosas y sus protagonistas revolucionaron Hollywood. Ahora están próximos a despedir al Upside Down con la quinta y última temporada que llega en tres partes
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