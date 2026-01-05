Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Con fecha de estreno el documental de la última temporada de “Stranger Things”

El último capítulo se estrenó el pasado 31 de diciembre después de cinco temporadas

5 de enero de 2026 - 4:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotograma de la quinta y última temporada de la serie de Netflix 'Stranger Things'. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Netflix estrenará “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5”, un documental sobre la relización de la última temporada de “Stranger Things” el 12 de enero, informó la plataforma de streaming.

RELACIONADAS

La película “ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación de los hermanos Duffer”, detalló Netflix en su página web TUDUM.

El documental también es descrito como “una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre”.

La directora del proyecto es Martina Radwan (‘Girls State’), quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas.

“Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje”, escribió Radwan en la misma publicación.

El tráiler publicado este lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y muestra a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.

En 2016 Netflix estrenó una de sus series más exitosas y sus protagonistas revolucionaron Hollywood. Ahora están próximos a despedir al Upside Down con la quinta y última temporada que llega en tres partesNueve años y 34 capítulos después de su estreno, Stranger Things se prepara para cerrar la historia con un broche de oroLa actriz de ahora 21 años, nacida en España pero con nacionalidad británica, está casada con Jake Bongiovi, el hijo de Jon Bon Jovi. En agosto de este año anunciaron a través de sus redes que adoptaron a una bebé
1 / 24 | "Stranger Things": el antes y después de los protagonistas . En 2016 Netflix estrenó una de sus series más exitosas y sus protagonistas revolucionaron Hollywood. Ahora están próximos a despedir al Upside Down con la quinta y última temporada que llega en tres partes
