EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Final de “Stranger Things” solo se verá en el cine de Plaza Las Américas: Caribbean Cinemas explica las razones

La función de la popular serie de Netflix no estará disponible en las demás salas de la cadena

1 de enero de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stranger Things (Suministrada (Netflix))
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de la euforia por el capítulo final de “Stranger Things”, Caribbean Cinemas aclaró la razón por la cual solamente será el cine de Plaza Las Américas la única donde podrán presentar la función de la popular serie de Netflix.

“Caribbean Cinemas informa a sus clientes que la limitación de los cines para la función de Stranger Things fue establecida por el distribuidor del contenido y no por nuestra empresa”, expresaron.

“Aunque nuestro interés era tener más cines, solo se nos autorizó Plaza Las Américas, por las que estamos exhibiendo la función en varias salas”, indicaron a través de su cuenta de Facebook.

La quinta entrega de esta exitosa serie arrancó con el pequeño poblado en cuarentena, la instalación de una base militar permanente para capturar a Once y el grupo (Mike, Dustin, Will, Lucas, Nancy, Jonathan, Steve, Robin, Hopper y Joyce) preparándose para eliminar a Vecna.

De igual manera, se informaron dos nuevas funciones para hoy, 1ro de enero a las 10:10 p.m. y 10:30 p.m. Las funciones comenzaron desde las 2:00 p.m. y están proyectadas en la sala regular y la CXC. Igualmente, solo está disponible en inglés sin subtítulos.

Para información de tandas, pueden acceder a caribbeancinemas.com

Caribbean CinemasStranger ThingsCinePlaza Las Américas
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
