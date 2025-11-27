Opinión
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Películas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Stranger Things” logra otro récord en Netflix

“Esta es la primera vez”, estableció la compañía de “streaming”

27 de noviembre de 2025 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la "Stranger Things 5". (Netflix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

“Stranger Things” se convirtió en la primera serie de Netflix en posicionar cuatro temporadas en el Top 10 de las producciones más vistas de la plataforma simultáneamente, informó el martes empresa de entretenimiento.

RELACIONADAS

El nuevo hito de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer ocurrió en la víspera del estreno. Los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada, salieron ayer, 26 de noviembre.

“Esta es la primera vez que una serie tiene cuatro temporadas anteriores en el Top 10 a la vez, antes del estreno de una nueva temporada, lo que refleja la gran expectación de los espectadores por la última temporada de esta serie de ciencia ficción y terror ambientada en los años 80”, dice el artículo publicado en el sitio web de contenido complementario de Netflix, Tudum.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, la primera temporada de “Stranger Things” fue la tercera serie en inglés más vista, con 4.1 millones de visualizaciones; seguida de la cuarta temporada en quinto lugar con 3,3 millones de visualizaciones; la segunda temporada se ubicó en el séptimo puesto, y la tercera en el noveno, según el reporte.

La quinta temporada de la serie se estrenará en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

El episodio final titulado “The Rightside Up” se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla.

Las proyecciones tendrán lugar en más de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 17:00 hora local, la misma hora que se estrenará en Netflix, y se mantendrá en salas hasta el 1 de enero de 2026.

Entre abrazos y risas, Millie Bobby Brown y David Harbour desmintieron los rumores de denuncia por parte de la actriz contra su compañero de elenco, que surgieron esta semana, en la premier de la quinta y última temporada de "Stranger Things".La actriz, que interpreta a Eleven en la serie, y el actor, que da vida a su padre Jim Hopper, entraron a la alfombra roja del evento, celebrado en Los Ángeles, donde posaron juntos. Una foto del elenco. El final de "Stranger Things" se dividirá en tres partes. La primera se estrenará este mes, la segunda llegará en el 25 de diciembre y la última, con solo un episodio -de dos horas de duración- se estrenará el 31 de diciembre, tanto en cines de Estados Unidos como en Netflix.
1 / 17 | Sonrientes Millie Bobby Brown y David Harbour en la premier mundial de "Stranger Things 5". Entre abrazos y risas, Millie Bobby Brown y David Harbour desmintieron los rumores de denuncia por parte de la actriz contra su compañero de elenco, que surgieron esta semana, en la premier de la quinta y última temporada de "Stranger Things". - Jordan Strauss

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
