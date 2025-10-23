Opinión
23 de octubre de 2025
El final de “Stranger Things” llegará a los cines

Esta última entrega se estrenará en tres partes y la última de esta será la que se podrá ver en pantalla grande

23 de octubre de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte del elenco de la cuarta temporada de la serie "Stranger Things". (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El final de dos horas de duración de la aclamada “Stranger Things” se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla, anunció este jueves la plataforma.

Las proyecciones del último capítulo de la serie, titulado “The Righside Up”, tendrán lugar en más de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre y en Netflix.

La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades que conviven el universo de esta ficción que arrancó en 2016.

Esta última entrega se estrenará en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

“Stranger Things 5″ tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal; junto a Millie Bobby Brown, regresan Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) o Maya Hawke (Robin).

Entre los nuevos fichajes destacan Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

La cuarta temporada de “Stranger Things” es la tercera serie en inglés más vista de Netflix, con 140 millones de visionados y 1,838 millones de horas vistas. Solo es superada por “Wednesday” y “Adolescence”.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
