EntretenimientoPelículas y Series
Este es el adelanto del último episodio de “Stranger Things”

Conoce desde qué hora estará disponible el capítulo final de la serie de Netflix

31 de diciembre de 2025 - 9:41 AM

Escena del último capítulos de "Stranger Things 5". (Netflix)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El pueblo de Hawkins y los fans de “Stranger Things” se preparan para una última batalla. Este 31 de diciembre el episodio final de la serie llegará a Netflix, cerrando así una historia de más de nueve años, cinco temporadas y millones de espectadores.

La quinta entrega de esta exitosa serie arrancó con el pequeño poblado en cuarentena, la instalación de una base militar permanente para capturar a Once y el grupo (Mike, Dustin, Will, Lucas, Nancy, Jonathan, Steve, Robin, Hopper y Joyce) preparándose para eliminar a Vecna.

Ahora, y para calmar un poco la espera, la plataforma lanzó un pequeño adelanto de lo que será el episodio final y, por lo que se muestra, estará cargado de acción y emoción.

En el video, de apenas unos minutos de duración, podemos ver como los amigos lograron entrar al “Otro lado” y será desde ahí donde se enfrenten al ser que tanto terror y caos ha desatado en Hawkins.

Además de hacer un recuento de los momentos más importantes de la historia, se puede escuchar el discurso que Hopper le da a Once justo antes de pelear, y en el que le pide sacar fuerza y coraje para acabar con el mal.

Por si fuera poco, se puede ver a Dustin gritando mientras a lo lejos hay una explosión, por lo que los rumores sobre la muerte de uno de los personajes principales ha comenzado a cobrar fuerza.

En el Instagram oficial de la serie, la grabación ya ha rebasado el millón de “likes” y los seguidores han expresado su tristeza y emoción por ver el desenlace de esta aventura.

“No veo a Steve, ¿Dónde está?”, “Si muere Steve los denuncio?”, “¿Por qué llora Dustin?”, “No puedo creer que sea el final”, “Estamos listos para luchar, pero no para dejar ir”, “Más vale que este episodio sea el mejor de todos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Creada por los hermanos Duffer, “Stranger Things” se estrenó en 2016 y, desde entonces, se consolidó como un fenómeno mundial. La primera temporada supero las 140 millones de visualizaciones a nivel global y múltiples nominaciones y premios.

En Puerto Rico, el episodio final se estará disponible este miércoles, 31 de diciembre, a las 9:00 p.m. Mientras tanto, los fans pueden revivir los volúmenes 1 y 2 de esta última entrega.

¿A qué hora se podrá ver “Stranger Things” en diversos países?

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia): 22:00

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00

México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00

