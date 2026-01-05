“Evil Influencer”: documental revela la conexión de Jodi Hildebrandt con Puerto Rico

El caso de maltrato infantil de la popular youtuber estadounidense Ruby Franke y la terapeuta familiar Jodi Hildebrandt nuevamente ha tomado relevancia tras el reciente documental “Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story” de Netflix, donde se explica el trasfondo que llevó al arresto de ambas mujeres en 2023.

El filme —con una duración de casi dos horas— da inicio con videos de cámaras de seguridad en los que se muestra a Russell, uno de los hijos de la influencer y creadora del canal de YouTube “8 Passengers”, vagando por una exclusiva zona residencial del estado de Utah, pidiendo alimento y que localizaran a las autoridades.

Desde ese impactante instante —un niño con heridas abiertas y vendajes caseros con cinta adhesiva— y con el posterior hallazgo de Eve, su hermana menor, con la cabeza rapada, se llevó a cabo una investigación que reveló uno de los crímenes de maltrato infantil más escalofriantes de los últimos años.

El documental de Netflix contó con la participación de un sinnúmero de personas familiarizadas con estas influencers, así como policías y detectives del caso, además de víctimas de la terapeuta familiar mormona Jodi Hildebrandt, creadora de la plataforma ConneXions, donde ofrecía servicios de terapia a familias y parejas.

Una de estas voces fue el testimonio de Laura Howells Leavitt, quien conoció a Hildebrandt en los años 90 durante una misión religiosa y reveló un dato que quizás muchos pasaron desapercibido sobre los comienzos de la también autodenominada “coach de vida”, a quien se le atribuye un gran poder de persuasión, del cual se alega que muchas personas —incluida Ruby Franke— fueron de algún modo “víctimas” manipuladas.

“Estuve en una misión en Puerto Rico y realmente lo disfruté”, se escucha decir a Hildebrandt en el documental.

“En esa época, los 90, no era común que las mujeres fueran a misiones. Pero Jodi era muy persuasiva, y la gente quería hacer lo que ella decía”, explicó por su parte Howells, su compañera de misión en aquel momento.

“Jodi y yo fuimos compañeras de misión en Puerto Rico con la iglesia SUD. Nuestro objetivo era convertir a tanta gente como pudiéramos”, rememoró al hablar sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una denominación cristiana a la que también se le conoce como “iglesia mormona”.

Durante esa parte del documental se presentan varias fotografías de Howells y Hildebrandt en lo que se entiende fue dicha misión en Puerto Rico.

“Las misiones SUD son muy duras, hay muchas reglas. Nos levantábamos a las 6:00 a.m. y leíamos ‘El Libro de Mormón’, y teníamos estudios de compañerismo. Siempre estábamos ocupados. Hablábamos con la gente en un estacionamiento o íbamos puerta por puerta. Debíamos hablar con una cierta cantidad de personas al día. Les decíamos la pregunta de oro: ¿Quieres saber más de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días?”.

Según se detalló, durante estas misiones sus participantes debían registrar su día a día en un diario, por lo que Howells leyó una anécdota del suyo sobre una situación particular durante su estancia en la “Isla del Encanto”, la cual describe lo convincente que podía llegar a ser Hildebrandt.

“Estábamos trabajando con una familia que había atrasado el día de su bautismo. Y escribí en mi diario cómo cambió todo cuando Jodi pudo sentarse con ellos. Deberías oír cómo habla Hil y los ayuda a sentir el Espíritu Santo”, sostuvo. “No me sentía cómoda con Jodi. Aunque éramos tres, Jodi sentía que ella era la que hacía la diferencia”.

Luego de esa experiencia y años después de esa misión, Hildebrandt se convirtió en una influyente personalidad dentro de la comunidad mormona de Utah. Con estrictos y ortodoxos métodos de “terapia”, se hizo de una fortuna con miles de seguidores a través de su plataforma ConneXions.

“Jodi era muy buena captando a personas vulnerables que acudían a ella porque no estaban pasando por un buen momento en sus vidas y enmarcándolo en un contexto religioso que encajaba bastante bien con otras cosas que les habían enseñado”, expresó por su parte el fiscal del condado de Washington, Eric Clarke, en el documental de Netflix.

Más adelante, se unió a la youtuber Ruby Franke, quien junto a su esposo, Kevin Franke, había creado en 2015 un canal en el que publicaban videos junto a sus seis hijos —Shari, Chad, Abby, Julie, Russell y Eve— desde su hogar en Springville, Utah. Su página en YouTube llegó a alcanzar 2.5 millones de suscriptores y superó los mil millones de vistas.

La pareja de creadores de contenido conoció a Hildebrandt a raíz de sus “charlas” para parejas y rápidamente se convirtieron en sus clientes. Con el tiempo, Hildebrandt se unió a Ruby y juntas crearon otra plataforma: “Moms of Truth”, donde ambas se dedicaban a ofrecer charlas y consejos de crianza a padres, los cuales muchos consideraron abusivos.

Sin embargo, detrás de la apariencia perfecta que proyectaban en las redes sociales, estas mujeres torturaban a los hijos de Franke en la casa de Hildebrandt, considerada por las autoridades como un “campo de concentración”, y escudándose en lo que catalogaban como “disciplina”.

Entre los actos de maltrato se incluían atarlos, golpearlos y patearlos, restringirles la alimentación, entre otras acciones, calificadas como “horribles e inhumanas”. Todos estos actos quedaron evidenciados en diarios escritos.

En 2024, ambas mujeres se declararon culpables y fueron condenadas a cumplir cuatro sentencias de entre uno y 15 años de prisión cada una.

“Nunca dejaré de llorar por el daño que les causé a sus almas tan frágiles”, expresó Franke en referencia a sus hijos durante una audiencia. “Mi disposición a darlo todo por ustedes fue manipulada hasta transformarse en algo muy oscuro. Les quité todo lo que era tierno, seguro y bueno”.

No obstante, ambas cumplirán como máximo 30 años de cárcel debido a una ley del estado de Utah que limita la duración total cuando las penas se imponen de forma consecutiva. Por otra parte, actualmente ambas tienen audiencias de libertad condicional programadas para diciembre de 2026.