EntretenimientoFarándula
Suscriptores
La actriz Maya Hawke de “Stranger Things” se casa con el músico Christian Lee Hutson

La pareja se dio el “sí quiero” en una ceremonia realizada en una iglesia de Manhattan

15 de febrero de 2026 - 5:49 PM

Maya Hawke apareció en las fotos de su gran día caminando radiante por las calles de la ciudad neoyorquina. (ALLISON DINNER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La actriz Maya Hawke, conocida por su papel de Robin Buckley en “Stranger Things” se casó este sábado, día de San Valentín, con el músico Christian Lee Hutson en la ciudad de Nueva York, según publicaron este domingo las revistas People y Hola.

Hawke, de 27 años, y Hutson, de 35, se dieron el sí quiero en una ceremonia en la iglesia St.George’s Episcopal, en Manhattan, a la que asistieron los padres de ella, los actores Uma Thurman e Ethan Hawke, así como varios de sus compañeros de reparto de la serie de Netflix.

De acuerdo con las revistas, la pareja empezó su relación a principios de 2022 y la han mantenido fuera de los focos, apareciendo juntos en algún evento de alfombra roja, pero se conocen desde hace años y colaboraron en el álbum de Hawke, titulado ‘Chaos angel’ (2024).

Hawke aparece en las fotos de su gran día caminando por las calles de la ciudad radiante, con un vestido blanco sin mangas y con cuello de barca, mientras que Hutson luce un traje con chaleco clásico, en blanco y negro, con corbata de lazo.

Entre los invitados estaban los actores de “Stranger Things”: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, así como Iris Apatow y su novio Sam Nivola, según prensa del corazón.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: