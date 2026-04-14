“No ha lugar”: juez rechaza disolver jurado y emitir orden de mordaza en caso contra Elvia Cabrera

Aibonito - El juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, declaró “no ha lugar” una moción presentada por la defensa de Elvia Cabrera Rivera a fin de que se disolviera y/o se ordenara el secuestro del jurado.

Cabrera Rivera enfrenta cargos, junto a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, por el crimen de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido en agosto de 2025, tras una pelea en el desvío Roberto Colón.

En la reanudación de los procedimientos en la sala 1 de la corte, el togado escuchó los argumentos de las partes, y posteriormente, informó su determinación. Además, rechazó imponer una orden de mordaza.

“El Tribunal va a declarar no ha lugar a la petición... El Tribunal va a emitir una resolución escrita para que la defensa, si así lo decide, vaya al Tribunal de Apelaciones”, indicó el togado desde el estrado.

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1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

El licenciado Alberto Rivera Ramos, en representación de Cabrera Rivera, indicó que la petición surgió porque la madre de la víctima, Lisandra Rosario, hizo unas expresiones en redes sociales que la defensa alega que pudieron haber sido vistas por los miembros del jurado.

Rivera Ramos indicó que la publicación atentaba contra el derecho de su representada de tener un juicio justo e imparcial a partir del 1 de mayo, cuando comienza el desfile de prueba en el caso.

Con esto, el licenciado se refería a una publicación en la red social Facebook en la que Rosario reiteraba su pedido a que se le haga justicia a su hija, quien recibió 11 puñaladas en el incidente, según la autopsia.

“Vuelvo y lo repito: mi hija no se mató sola, a mi hija me la mataron con 11 puñaladas y dicen que no fue con intención. Por favor, yo espero que todas las personas que están hablando no pasen por lo mismo. A mi hija le destrozaron su corazón, la dejaron sin vida y la gente se atreve a decir que fue sin intención. Mi hija merece justicia”, escribió Rosario en sus redes sociales.

“Mientras mi hija está en el cementerio”: estremecedor grito de la madre de Gabriela Nicole Así reaccionó Lisandra Rosario al conocer que la coacusada por el asesinato de su hija saldrá de prisión bajo “habeas corpus”.

De hecho, la fiscal Silda Rubio Barreto, representante del Ministerio Público, tomó como pie forzado, precisamente, que el mensaje se hizo en las redes sociales y que le cobija el derecho a la libre expresión.

Rubio Barreto recordó que la defensa está siendo selectiva con su petición, ya que en el pasado se opuso a una orden de mordaza en el caso. Además, agregó que el secuestro del jurado es una medida onerosa.

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La fiscal indicó que darle paso a la petición provocaría que se cuarte el derecho a la libre expresión que tiene la madre de la víctima, que ha respetado una orden previa que prohíbe que hable o tenga contacto con la prensa.

“La normativa en la esfera estatal y federal es que el secuestro del jurado es la última alternativa en el caso”, expresó el juez. “No voy a emitir orden de mordaza contra nadie”, puntualizó el togado.

Trasfondo del caso

En resumen, Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera enfrentan dos cargos por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de arma blanca.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

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Acto seguido, los adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025 en un hospital. Mientras, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que buscaba probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.