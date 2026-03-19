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Seleccionan a los 12 miembros del jurado que evaluará la prueba en el juicio contra Elvia Cabrera

Actualmente, el proceso judicial continúa ante el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito para elegir a los suplentes

19 de marzo de 2026 - 4:17 PM

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Elvia Cabrera, accused of the murder of teenager Gabriela Nicole Pratts Rosario, 16, in Aibonito. (Suministrada .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Los 12 miembros del jurado que evaluarán la prueba en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025, fueron oficialmente seleccionados en el Tribunal de Aibonito.

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Tras un extenso proceso ante el juez superior Luis S. Barreto Altieri —que incluyó la recusación de candidatos al jurado y controversias que escalaron hasta el Tribunal de Apelaciones—, el jurado quedó integrado por ocho mujeres y cuatro hombres.

Los miembros seleccionados provienen de la región judicial de Aibonito, que incluye el mencionado municipio, Coamo, Barranquitas, Comerío y Orocovis. El grupo tiene personas con perfiles diversos, incluyendo maestras, amas de casa y jubilados.

“Se escogieron los 12 jurados: ocho mujeres y cuatro varones. También hay tres suplentes. Esta tarde continúa el proceso porque el juez dijo que se escogerán cuatro suplentes”, dijo el fiscal Orlando Velázquez, quien junto a Silda Rubio representa al Ministerio Público.

No obstante, aunque Barreto Altieri había indicado inicialmente que se seleccionarían solo cuatro suplentes —de los cuales ya hay tres escogidos, todas mujeres—, todo apuntaba a que la cifra aumentaría a entre cinco y seis en total, según supo El Nuevo Día.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

La selección se llevó a cabo tras varios días de entrevistas minuciosas, donde el juez, los fiscales y los abogados defensores examinaron cuidadosamente las respuestas de cada candidato para garantizar el derecho de la acusada a un juicio justo e imparcial.

El reto de la publicidad excesiva

No obstante, uno de los principales escollos fue el impacto de la llamada “publicidad excesiva”, una problemática anticipada desde el inicio del proceso judicial, dado que se trata de un caso altamente mediático que captó la atención del público general.

Antes de que el jurado quedara constituido, surgió una controversia que acaparó la atención pública y escaló hasta el Tribunal de Apelaciones, a raíz de una solicitud de la representación legal de la acusada para excluir a un miembro que evidenció falta de imparcialidad.

Los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet, representantes legales de la acusada, argumentaron que el hombre manifestó de “forma expresa” que, aun cuando la prueba no le convenciera, emitiría un veredicto de culpabilidad.

“(La decisión del juez) constituye un error de derecho que vulnera el derecho constitucional de la señora Elvia Cabrera Rivera a ser juzgada por un jurado imparcial”, indicaron los licenciados en la petición de certiorari, que consta de 15 páginas y fue radicada el 12 de marzo.

Tras examinar la controversia, el Tribunal de Apelaciones acogió los planteamientos de la defensa y ordenó la exclusión de dicho miembro del jurado. Aunque el Ministerio Público solicitó la reconsideración de la determinación, el foro apelativo dictó “no ha lugar”.

Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia.La actividad comenzó con una misa a las 6:00 de la tarde en la Parroquia San José de Aibonito.Al final de la actividad, el obispo de la Diócesis de Caguas, Eusebio Ramos Morales, urgió a "comprometernos con la vida, con la paz y en contra de la cultura de muerte, abrazando a nuestros jovenes, amando a nuestros niños, abrazando a nuestras familias".
1 / 9 | "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos. Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. - Suministrada

Desfile de prueba inicia en mayo

Así las cosas, el desfile de prueba en el juicio en su fondo comenzará el próximo 1 de mayo, con los argumentos iniciales de las partes y los primeros testigos del Ministerio Público, quien busca probar más allá de duda razonable la culpabilidad de la acusada.

En resumen, Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera enfrentan dos cargos por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de arma blanca.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano del municipio. En el lugar, dos adolescentes de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los dos adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria en el municipio para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025. Mientras, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa culminante del proceso judicial, el Ministerio Público presentará evidencia testifical, documental y pericial para probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el crimen. Cuentan con más de 60 testigos.

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El togado a cargo del proceso judicial ha anticipado que la etapa de juicio se puede prolongar durante varios meses debido a la voluminosa prueba y a la cantidad de testigos que hay en el caso. Esto sin contar las controversias que puedan escalar al Apelativo.

Expiden orden de protección

Por otro lado, una fuente de El Nuevo Día confirmó que se expidió una orden de protección, con vigencia de un año, a favor de la testigo Gabriela “Gaba” Figueroa, relacionada con una situación que presuntamente ocurrió con la madre de la víctima, Lisandra Rosario.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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