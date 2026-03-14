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prima:Anthonieska y el hábeas corpus

La defensa rara vez interesa que el caso se vea rápido, pues, de ordinario, lo que más le ayuda es que el caso se demore, afirma Hiram Sánchez Martínez

14 de marzo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La defensa rara vez interesa que el caso se vea rápido, pues, de ordinario, lo que más le ayuda es que el caso se demore, afirma Hiram Sánchez Martínez. En la foto Anthonieska Avilés durante una reciente comparecencia al Tribunal de Aibonito. (Poder Judicial)

El fiscal del caso de Anthonieska Avilés ha manifestado cierta preocupación porque el plazo de detención preventiva de 180 días, que impone como límite la Constitución cuando no se ha podido prestar fianza, está por expirar y, cuando esto ocurra, la liberación de la acusada es mandatoria. El fiscal ha dicho que, estando la madre de ella, Elvia Cabrera, también detenida por los mismos delitos de asesinato y Ley de Armas, no se sabe con quién iría a vivir Anthonieska. Su preocupación —la del fiscal— debió haber comenzado desde antes, no ahora, lo mismo que la del tribunal, es decir, la de los jueces que individualmente participaron en el proceso penal, antes de llegar a este punto. La defensa rara vez interesa que el caso se vea rápido, pues, de ordinario, lo que más le ayuda es que el caso se demore.

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