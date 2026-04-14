Dan de alta a uno de los sospechosos del asesinato del agente Eddie Santiago Rentas

Uno de los dos sospechosos del asesinato del agente de la Policía Eddie Santiago Rentas, fue dado de alta del Centro Médico en Río Piedras, pero permanece bajo la custodia de agentes del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La Oficina de Prensa de la Policía confirmó a El Nuevo Día que Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años, fue dado de alta a las 2:00 p.m. de este martes, tras permanecer en el Centro Médico donde fue atendido por las heridas de bala recibidas en el intercambio de disparos el día de los hechos.

El segundo sospechoso, José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años, permanece recluido y en condición estable.

Mientras, un tercer sospechoso, identificado como Efrén Coimbre Lugo, de 28 años, se entregó a las autoridades el 11 de abril. Esa misma noche, la Fiscalía federal formuló cargos por violaciones de armas de fuego contra Coimbre Lugo, Colón Arroyo y Torres Santiago.

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Coimbre Lugo cumplía una probatoria federal por un caso anterior, y este martes se ordenó que permanezca bajo custodia.

En cuanto a la formulación de cargos a nivel federal radicada el sábado, Coimbre Lugo, Colón Arroyo y Torres Santiago enfrentan denuncias por posesión de un arma automática con el número de serie mutilado y, en el caso de Coimbre Lugo, por posesión de un arma de fuego pese a ser una persona convicta.

Una denuncia federal pública incluyó esta imagen que muestra las armas que ATF alega que le fueron ocupadas a dos de los sospechosos en relación al asesinato del agente de la Policía Eddie Santiago Rentas en Ponce. (Captura)

El asesinato de Santiago Rentas ocurrió el 10 de abril del año en curso durante una operación encubierta para realizar una “compra controlada” de un arma de fuego a uno de los sospechosos.

Según la investigación, Santiago Rentas intervino porque Torres Santiago y Colón Arroyo amenazaron con armas de fuego al agente encubierto encargado de realizar la compra, lo que provocó un tiroteo.

Santiago Rentas fue alcanzado por disparos de Colón Arroyo, según una denuncia radicada por un agente de ATF en el Tribunal federal en Hato Rey.