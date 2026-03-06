Turbulencia en juicio contra Elvia Cabrera por nueva controversia que podría escalar al Apelativo

Aibonito - El octavo día de selección del jurado en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, arrancó este viernes con una fuerte controversia, luego de que trascendieran públicamente presuntas negociaciones.

En la vista celebrada en la sala 1, ante el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, el equipo legal de la acusada alegó que las conversaciones se han llevado a cabo al margen de la defensa y que, de llegar a oídos del jurado, podrían comprometer el proceso.

Las declaraciones surgieron luego de que salieran a la luz las supuestas negociaciones y que el Ministerio Público admitiera que se reunió con la madre y la hermana de la víctima, Lisandra Rosario y Lizmarie, respectivamente, para hablar sobre un posible acuerdo.

“La información habla de unas supuestas conversaciones encaminadas a un acuerdo en este caso bajo las disposiciones de las Reglas del Procedimiento Criminal”, argumentó la licenciada Mayra López Mulero, representante legal de la acusada.

Añadió que la defensa ha sido “consistente” en que su representada va a enfrentar el proceso, y que la información difundida en la prensa sobre las supuestas negociaciones “comprometen la pureza del proceso y podría provocar la disolución de un jurado”.

“¿Por qué? Porque esa información, de llegar a los nueve jurados que ya han sido juramentados, podría provocar un prejuicio contra Elvia", indicó López Mulero, quien agregó que, de contaminarse el jurado, se iría “por la borda el esfuerzo” que han realizado.

Pide paralizar el proceso

A tales fines, la licenciada recomendó al tribunal que implementara unas “medidas cautelares”, y que ordenara, por ejemplo, un “periodo de enfriamiento”, lo que implicaba detener el trámite de selección de jurado durante el tiempo que la corte considerara razonable.

Empero, el togado declaró “no ha lugar” la petición y planteó que se trata de un caso criminal sumamente extenso que, incluso, podría durar más de un año, cuando se toma en cuenta que hay 80 testigos y el tiempo que tendrá el jurado para retirarse a deliberar.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el Ministerio Público. Me parece que se va a reducir sustancialmente (el número de testigos)... hablamos de que son 65″, dijo López Mulero, a lo que el juez respondió que, “de todas maneras, son muchísimos”.

La licenciada también solicitó al tribunal que tomara acción en cuanto a los testigos civiles en el caso, porque “hay una serie de personas que están actuando a espaldas del tribunal en menoscabo de la pureza del trámite” que el juez está presidiendo ante la corte.

“Mi sugerencia, su señoría, es que cuando tengamos a esos testigos se pongan bajo la regla inmediatamente para evitar lo que está ocurriendo. Se están reuniendo fuera del tribunal. Están hablando entre sí. Van a la escena. Están pasando montones de cosas”, reveló.

López Mulero denunció que “se siguen cometiendo errores estructurales una y otra vez”. Insistió en que el Tribunal debía tomar medidas, ya que se estaba violentando el derecho constitucional que tiene su representada a tener un juicio justo e imparcial.

“Lo que está ocurriendo (en este caso) sigue siendo recurrente (e) incide sobre la imparcialidad, el debido proceso, el juicio justo, imparcial por acciones ajenas al tribunal. Esa es mi posición, con mucho respeto”, manifestó la abogada.

Riposta el Ministerio Público

Ante los planteamientos esbozados por la defensa, el fiscal Orlando Velázquez Reyes explicó que la información en controversia fue difundida por un solo medio de comunicación. Empero, admitió que sostuvo una reunión con la madre y la hermana de la víctima.

“Obviamente, cuando los abogados de Elvia nos traen la preocupación, nos sentamos y lo que yo le dije fue que con la única persona con la cual me he reunido a hablar de la posibilidad de un acuerdo es con la madre de la occisa, Lisandra Rosario, y su hija”, abundó el fiscal.

Velázquez Reyes indicó que la madre y la hermana de la víctima se encontraban presentes en sala. Ante esto, el juez le ordenó a la madre de Pratts Rosario que pasaran frente al estrado y le dio una advertencia.

Orden a la madre de la víctima

“El tribunal le va a emitir esta orden a usted, señora Rosario. Deberá abstenerse de hacer expresiones públicas sobre el caso. Esas expresiones tienen que ser firmes, pero no solamente en cuanto a los hechos, sino también en cuanto al proceso”, ordenó el juez.

El togado recordó que, en un momento del procedimiento, el Ministerio Público solicitó una orden de mordaza en el caso y que fue la defensa de la acusada la que se opuso a que el Tribunal tomara una medida como esta a raíz de unas expresiones públicas.

“Desde el primer día estamos dando las instrucciones específicas relacionadas a publicidad excesiva y hemos dado la orden correspondiente desde el primer día... El Tribunal no va a suspender el proceso que puede durar más de un año”, determinó el juez.

Podría recurrir al Apelativo

No obstante, López Mulero solicitó al togado que emitiera una minuta de la vista, ya que no descarta recurrir al Tribunal de Apelaciones para solicitar la disolución del jurado tras la información pública que, asegura, incide directamente en el proceso.

“Nosotros (la defensa) vamos a hacer una evaluación de esta situación en todo, la totalidad de las circunstancias, y yo le ruego que me notifique la minuta y con eso cerramos esta controversia y yo determino si voy a recurrir o no, pero no lo he descartado. Se lo digo con toda honestidad”, dijo.

Atendida la controversia, se reanudó el proceso de selección de jurado. De momento, han desfilado 15 candidatos a jurado, de los cuales 11 han sido excusados por diversas razones, incluyendo médicas, mientras los otros cuatro no han sido excusados.

Posteriormente, el juez citó para el próximo 19 de marzo, a la 1:00 p.m., unos nuevos cinco paneles de jurado. Cada panel está integrado por 14 personas nque se deben enfrentar a las preguntas tanto del juez como del Ministerio Público y la defensa de la acusada.

Trasfondo del caso

Cabrera Rivera y su hija Anthoniesla Avilés Cabrera enfrentan dos cargos cada una: uno por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de arma blanca.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los dos adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025. Mientras tanto, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que buscaba probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.