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Nuevo director de Disney confirma despido de hasta 1,000 trabajadores

Los recortes afectarán funciones en los estudios de The Walt Disney Company al igual que en algunas cadenas de televisión de la empresa

14 de abril de 2026 - 4:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los recortes se producen tras la creación de una nueva división de marketing. (Francois Mori)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro, confirmó este martes por medio de un memorando enviado a sus trabajadores que realizará despidos esta semana que afectarán hasta 1,000 empleados de marketing y marca, informó Variety.

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Los recortes se producen tras la creación de una nueva división de marketing y afectarán a funciones en los estudios de The Walt Disney Company, sus cadenas de televisión, ESPN, así como a las áreas de producto y tecnología y a los grupos corporativos, según la publicación.

“Durante los últimos meses, hemos analizado cómo podemos optimizar nuestras operaciones en diversas áreas de la empresa para garantizar que ofrecemos la creatividad e innovación de primer nivel que nuestros fans valoran y esperan de Disney”, señaló el comunicado enviado a los trabajadores.

“Como resultado, eliminaremos puestos en algunas áreas de la empresa y ya hemos comenzado a notificar a los empleados afectados”, añadió.

Disney informó tener alrededor de 231,000 empleados a tiempo completo y parcial a septiembre de 2025 (final de su año fiscal).

Esta es la primera gran reestructuración bajo la dirección de D’Amaro, quien relevó a Bob Iger (2005-2020, 2022-2026). El ejecutivo asumió el cargo el 18 de marzo.

Cuando Iger regresó como director ejecutivo en 2022, Disney eliminó más de 8,000 puestos de trabajo, de los cuales las áreas de entretenimiento, ESPN y operaciones corporativas fueron las más castigadas en los últimos años.

Las acciones de la compañía han perdido casi la mitad de su valor desde sus máximos de 2021.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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