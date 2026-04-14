Oficina del Censo: apellidos asiáticos los de mayor crecimiento en Estados Unidos

Orlando, Florida- Los apellidos más populares en Estados Unidos podrían no haber cambiado con respecto a la década anterior, pero los apellidos asiáticos fueron los de más rápido crecimiento a principios de esta década, dijo el martes la Oficina del Censo.

Smith", “Johnson”, “Williams”, “Brown” y “Jones” seguirán siendo los cinco apellidos más comunes en Estados Unidos en 2020, al igual que en 2010, según un recuento del último censo estadounidense. La mayoría de los apellidos que más crecieron entre 2010 y 2020 eran asiáticos, según la Oficina del Censo.

Los tres primeros eran “Zhang”, “Liu” y “Wang”.

Completando los 10 apellidos más comunes en 2020 estaban “García”, “Miller”, “Rodríguez”, “Davis” y “Martínez”. El único cambio con respecto a 2010 fue “Rodríguez”, que adelantó a “Davis” en el puesto número 8.

La Oficina del Censo ha contabilizado los apellidos más comunes en cada recuento decenal desde el Censo de 1990. El censo de 2020 fue el primero desde 1990 en proporcionar datos sobre los nombres de pila, aunque la Administración del Seguro Social mantiene un recuento de los nombres de pila masculinos y femeninos más populares entre los bebés cada año.

PUBLICIDAD

El recuento del Censo mostró que los nombres de pila masculinos más populares a principios de esta década eran “Michael”, “John”, “James”, “David” y “Robert”, mientras que los nombres de pila femeninos más comunes eran “Mary”, “Maria”, “Jennifer”, “Elizabeth” y “Patricia”.

Una persona con una mascarilla con la leyenda "Basta de Odio a Asiáticos" asiste a una vigilia en memoria de Michelle Alyssa Go, víctima de un ataque en el metro días antes, 18 de enero de 2022 en Times Square de Nueva York. (The Associated Press)

No han cambiado mucho las cosas desde 1990. Por aquel entonces, los nombres de pila masculinos más populares eran “James”, “John”, “Robert”, “Michael” y “William”. Los nombres de pila femeninos más populares eran “Mary”, “Patricia”, “Linda”, “Barbara” y “Elizabeth”.

A diferencia del recuento de la Administración del Seguro Social, el de la Oficina del Censo incluye a todo el mundo, no sólo a los recién nacidos.