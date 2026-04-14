Secretario de Salud negocia un nuevo CT-Scan para hospital de Vieques

El secretario de Salud, Víctor Ramos, anunció este martes que dio en intercambio o “trade-in” una máquina de tomografía computarizada (CT-Scan), adquirida por el exsecretario Carlos Mellado para el hospital de Vieques, cuya fecha de inauguración aún se desconoce.

El secretario aseguró que negoció con la empresa contratada para adquirir el equipo, Medical Outfitters Puerto Rico, una nueva máquina a un costo de $825,000.

“Le habíamos dicho que estábamos negociando el asunto del CT de Vieques porque ya había perdido su período de garantía, el año de período de garantía, y no había estado construida la facilidad (el hospital de Vieques)”, explicó el secretario durante una conferencia de prensa, en La Fortaleza.

Precisó que el CT fue adquirido bajos el secretariado de Mellado, por $965,500, junto con un vagón refrigerado que fue ubicado en las inmediaciones del Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau, en Bayamón, y también requirió instalar un transformador que costó $32,500.

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“Ahora mismo, la instalación en Vieques nos costaría $227,450, $52,000 para instalarlo y $75,000 anuales del costo de mantenimiento y garantía, ahora que no tiene garantía”, indicó Ramos.

Agregó que logró negociar el intercambio del equipo con la empresa, a la que se le debía un 20% de la factura.

“Se van a llevar el CT y el vagón que está en Bayamón, porque usualmente estos vagones los usan en Estados Unidos para mover equipo médico... Nos van a traer un CT nuevo, de último modelo, que vale $825,000. Tiene, lamentablemente, un solo año de garantía porque es un ‘trade-in’ por el que ellos compraron, que tenía un solo año de garantía. Pero los años de garantía, en vez de $175,000 anuales, van a ser $110,000 anuales. Es la negociación que hicimos”, detalló el titular de Salud.

Ramos dijo que, como parte de la negociación, el nuevo CT debe estar en menos de 60 días en el hospital de Vieques.

La nueva instalación ha tenido un costo aproximado de $85.6 millones, y su construcción inició en octubre de 2023 con la expectativa de abrir en 2025, pero está atrasado.

Cumbre de cannabis medicinal

De otra parte, Ramos anunció la primera cumbre de cannabis medicinal, a efectuarse este viernes, 17 de abril, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Hotel Condado Plaza.

“La iniciativa tiene como objetivo principal servir como un espacio de orientación, educativo, responsable y accesible enfocado en el marco regulatorio del cannabis medicinal en Puerto Rico, así como en sus usos terapéuticos y el cumplimiento de las disposiciones vigentes”, destacó.