Hospital de Vieques: en marcha la subasta para la compra de equipo médico

El secretario de Salud, Víctor Ramos, anunció este domingo que, junto a la Administración de Servicios Generales (ASG), iniciaron los trámites de subasta para la adquisición de todo el equipo médico para el nuevo hospital de Vieques, pero aún no hay una fecha oficial para su inauguración.

“El compromiso es que esta subasta va a salir y que los 15 licitadores que se presentaron tengan claro que hay compromiso de que esto se haga y va a ser para que, entre las cotizaciones que se hicieron, se escoja ya todo el equipo”, afirmó el secretario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

“Ya se adquirió la compra del mobiliario, la parte que no es médica, sillas, mesas, escritorios... ese tipo de cosas, armarios, ya se escogieron de las presubastas que tiene ASG sobre esos equipos. Ya eso se emitieron las órdenes de compra”, agregó.

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La reunión presubasta, un paso requerido para los interesados, se efectuó el 31 de marzo, y los proponentes tienen hasta el 16 de abril para someter sus ofertas, informó el titular de Salud, quien estableció como requisito que la mayoría del equipo esté en Vieques en 10 semanas luego de someterse las órdenes de compra.

Hace poco más de dos semanas, el alcalde viequense, José “Junito” Corcino, urgió al Departamento de Salud a inaugurar la instalación médica, que comenzó a construirse bajo la administración de Pedro Pierluisi, a un costo de $85.6 millones.

Las obras iniciaron en octubre de 2023, con la expectativa de abrir la instalación en 2025, pero se han retrasado. La inauguración, dijo Ramos, dependerá de las subastas.

“La idea es que todo el equipo pueda estar disponible para inaugurar el CDT (centro de diagnóstico y tratamiento) lo más pronto posible. A mí, me gustaría que fuera en verano, pero no vamos a dar una fecha. Pero la idea es que sea lo más pronto posible”, enfatizó

“También estamos trabajando acuerdos con las escuelas de medicina para parte de las especialidades y ese tipo de cosas. Queremos que hagan visitas en el hospital, ya sea presencial o por telemedicina. La idea es que no sea un elefante blanco. Esto es un edificio gigante, así que la idea es que no lo construyamos y se quede allí”, puntualizó.

El nuevo hospital de Vieques comenzó a construirse bajo la administración de Pedro Pierluisi. En la foto, el estado de las obras en agoto de año pasado. (Xavier Araújo)

Previamente, y luego que trascendiera el atraso en la inauguración del hospital, el secretario de Salud había señalado a la ASG. “Se había cancelado la primera subasta, y la realidad de por qué se canceló ya no es importante”, sostuvo Ramos este domingo.

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En un aparte con El Nuevo Día, el secretario precisó que la subasta en ASG no es lo único que está en curso, ya que, además, se lanzó la subasta para administrar la sala de emergencia, proceso que vence el 13 de abril.

“Si hubiera licitante, se adjudicará. Si no, lo haremos nosotros mismos como hasta ahora”, sostuvo. Se refirió a que, a pesar de que hay una subasta abierta para buscar un ente privado que administre el hospital en la Isla Nena, de no hallarlo, Salud seguiría a cargo de la institución médica, como hace también en Loíza, Adjuntas y Culebra.

Ramos dijo que también gestionan la licencia y permisos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Respecto a la máquina de tomografía computarizada (CT-Scan), adquirida por el exsecretario de Salud Carlos Mellado, Ramos expresó que está “en negociaciones” con la compañía a la que se le compró el equipo.

“Todavía no se le ha hecho el pago completo porque el pago completo requiere que esté en Vieques”, afirmó, aunque aseguró que la isla municipio contará con ese equipo, pero no ha determinado si será el comprado por Mellado u otro.

“Estamos en discusión si vamos a poner esa, si vamos a poner otra, porque está el hecho de las garantías. Queremos que el CT que pongamos en Vieques tenga la mayor garantía posible. Estamos en discusiones con el que se le compró la máquina, pero claramente va a haber un CT en Vieques”, puntualizó.

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Aunque bajo la administración de Pierluisi se concibió que el hospital tuviera una sala de partos, el secretario de Salud dijo que “la sala de emergencia está habilitada para atender partos de emergencia”.

“Va a tener todo el equipo necesario, pero no es que haya una sala distinta a la sala de emergencia. La sala de emergencia va a estar habilitada con todo el equipo neonatal necesario para hacer un parto que no pueda llegar a un hospital”, aclaró Ramos.