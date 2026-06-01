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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aplazan sentencia contra hombre acusado de matar a su esposa mientras limpiaba un arma

Luis E. Cabán Rosario espera sentencia por homicidio negligente tras la muerte de su esposa en un incidente ocurrido en Vega Baja

1 de junio de 2026 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
La vista fue pospuesta para finales de junio. (Archivo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La vista para dictar la determinación judicial contra Luis E. Cabán Rosario, acusado por la muerte de su esposa en un incidente con un arma de fuego, fue pospuesta este lunes en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

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Según información del Poder Judicial confirmada a El Nuevo Día, la técnico social penal del Programa Comunidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitó tiempo adicional para completar y presentar el informe social penal requerido por el tribunal, petición que fue acogida.

Como resultado, la jueza María L. Camareno Dávila reprogramó la vista para el 22 de junio a las 9:00 de la mañana, cuando se evaluará el informe y se emitirá la determinación correspondiente sobre el caso.

Cabán Rosario, de 69 años, fue acusado por homicidio negligente tras la muerte de su esposa, Ignacia Santiago Labrador, de 79 años, en hechos ocurridos el 11 de febrero en una residencia de la urbanización Ciara del Sol, en Vega Baja.

De acuerdo con la investigación, el imputado alegó que se encontraba limpiando un arma de fuego junto a su esposa cuando esta se disparó de forma accidental, provocándole una herida en el muslo que le causó la muerte en el lugar.

Tras el incidente, el hombre fue transportado a una institución hospitalaria luego de sentirse descompensado, según la Policía.

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Tribunal de BayamónBayamónBreaking NewsHomicidio negligente
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