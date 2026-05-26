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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fotos, videos y documentos: la evidencia clave que la Fiscalía entregó en el caso de Anthonieska Avilés

Así va el descubrimiento de prueba en el caso de cara al juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario

26 de mayo de 2026 - 5:44 PM

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Los fiscales confirmaron que entregaron a la defensa un video solicitado, aunque no detallaron su contenido. (Itzel Rivera)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera y el Ministerio Público permanecen inmersos en conversaciones relacionadas con el proceso de descubrimiento de prueba en el caso por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en Aibonito.

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Según la Segunda Moción en Cumplimiento de Orden y en Atención a la Regla 74 de Procedimiento Criminal presentada ante el Tribunal de Aibonito, el Ministerio Público procura cumplir, antes de la vista con antelación al juicio señalada para el 1 de junio, con la entrega de la evidencia que está pendiente en el notorio caso.

En la moción de tres páginas, los fiscales Jackeline Pizarro Guitiérrez, Silda Rubio Barreto, Belinda Brignoni, Edmanuel Santiago Quiles y Myriam Nieves Vera informaron que esta semana entregarán los documentos que evaluarán peritos del Estado sobre la alegación de inimputabilidad de la acusada.

No obstante, ya se han entregado otros, tales como transcripciones de créditos, certificaciones académicas, un desglose de notas, certificaciones médicas del hospital Menonita, nueve fotos relacionadas con la conducta de la acusada y tres órdenes de protección vinculadas a casos previos.

De igual forma, los fiscales confirmaron que entregaron a la defensa un video solicitado, aunque no detallaron su contenido ni si se trata de una grabación de cámara corporal de un agente de la Policía relacionada con el hurto del vehículo de la madre de la víctima, Lisandra Rosario, en hechos ocurridos la noche del crimen.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

“Hacemos constar que el mismo consiste en un video que ya fue entregado a la defensa como parte del cumplimiento en el descubrimiento de prueba. La defensa trajo a colación el día de la vista que existía material fílmico al cual no podían acceder”, enfatizaron los fiscales en el citado escrito.

Cumpliendo con una orden emitida por el Tribunal de Aibonito, los fiscales tenían previsto reunirse con la defensa este martes para asistir en el acceso a la evidencia, si es que no se había logrado. “Dentro de la prueba mencionada, se encuentra el video que hemos entregado a los peritos potenciales del Estado”, resaltaron en la moción.

En la vista con antelación a juicio citada para el 1 de junio, los fiscales deberán confirmar ante el tribunalsi finalmente se logró el acceso, y de esa manera dar por cumplido lo dispuesto en la Regla 74 de Procedimiento Criminal, que atiende el aspecto de la inimputabilidad de una persona por razón de incapacidad mental.

“Existe documentación adicional, la cual hemos hecho entrega a la defensa, que no obraba en el listado inicial que el Ministerio Público anunció como evidencia a ser evaluada por los potenciales peritos del Estado”, añadieron los fiscales, al detallar que se trata de documentos solicitados mediante citación (subpoena).

“Habían sido solicitados mediante citación emitida el 13 de mayo de 2026 por parte del Departamento de Justicia al Departamento de la Familia, pidiendo la documentación que obrara en sus expedientes relacionados a la acusada. Tal como informáramos anteriormente, se hizo entrega de estos”, explicaron en la moción.

Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia.La actividad comenzó con una misa a las 6:00 de la tarde en la Parroquia San José de Aibonito.Al final de la actividad, el obispo de la Diócesis de Caguas, Eusebio Ramos Morales, urgió a "comprometernos con la vida, con la paz y en contra de la cultura de muerte, abrazando a nuestros jovenes, amando a nuestros niños, abrazando a nuestras familias".
1 / 9 | "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos. Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. - Suministrada

De igual forma, los fiscales señalaron que le hicieron llegar a la defensa, mediante correo electrónico, un documento titulado “Certificación”, fechado 5 de febrero de 2026, emitido por la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI) de Aibonito.

“El Estado se comprometió con este Honorable Tribunal en presentar un escrito sobre el cumplimiento con lo ordenado. Mediante esta moción informamos a esta honorable sala sobre la situación evidenciaria relacionada a la Regla 74 de Procedimiento Criminal”, subrayaron.

Por tanto, solicitaron al tribunal que tome conocimiento de lo expuesto, y que, luego de corroborada la información que queda pendiente por brindar en la próxima vista con antelación a juicio, de por satisfecha la obligación dispuesta en la Regla 74, “con los demás pronunciamientos que en derecho procedan”.

Los hechos en este caso se remontan a la noche del 10 de agosto de 2025, cuando surgieron varias peleas en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. En la trifulca, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca y fueron transportados a la sala de emergencias del hospital Menonita en el mencionado municipio.

Sin embargo, Pratts Rosario falleció mientras recibía asistencia médica. El otro joven herido, en cambio, sobrevivió al ataque y presuntamente señaló a Avilés Cabrera como la persona responsable de haber agredido a su amiga, cariñosamente conocida como “Lela”, quien estudiaba en la misma escuela que la acusada.

La jueza Marielem Padilla Cotto pospuso este lunes la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, tras la nueva defensa alegar no tener el tiempo suficiente para prepararse. La nueva fecha para el proceso se estableció para el 18 de septiembre a las 10:00 a.m. en el Centro Judicial de Aibonito y una vista de estatus se celebrará el 3 de septiembre a la misma hora. El crimen ocurrió el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón en Aibonito donde Gabriela Nicole fue asesinada de ocho apuñaladas tras defender a su hermana, también menor de edad, en un altercado que, supuestamente, presenciaron otros menores de edad.
1 / 13 | En imágenes: esto fue lo que ocurrió en la vista preliminar de las imputadas del asesinato de Gabriela Nicole. La jueza Marielem Padilla Cotto pospuso este lunes la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, tras la nueva defensa alegar no tener el tiempo suficiente para prepararse. - alexis.cedeno

Por estos hechos, Justicia formuló dos cargos contra Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por uso y/o posesión de un arma blanca.

Actualmente, los procesos judiciales se llevan a cabo de forma separada en el Tribunal de Aibonito.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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