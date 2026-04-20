“No ha lugar” a mociones para desestimar cargos y reevaluar salud mental de Anthonieska Avilés Cabrera

El juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, declaró este lunes “no ha lugar” la solicitud de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera para paralizar el proceso judicial con el objetivo de realizar una nueva evaluación de salud mental a la acusada y determinar si es procesable.

Durante la conferencia con antelación a juicio, el juez también dejó sin efecto las vistas que estaban señaladas para el 21 y 23 de abril.

De otro lado, se llevó a cabo una vista argumentativa al amparo de la Regla 64, donde la defensa solicitó la desestimación parcial de cargos, que buscaba rebajar el asesinato en primer grado a la clasificación de asesinato atenuado. La jueza Carol M. Ortiz Rivera declaró, igualmente, no ha lugar a esa petición.

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quedó citada para el 4 de mayo, a las 9:00 a.m., para la continuación de los procesos en el Tribunal de Aibonito, cuando se espera que comience el juicio. Sin embargo, la defensa ya adelantó que apelará ambas determinaciones, lo que continuaría retrasando el proceso judicial.

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