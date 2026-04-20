Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“No ha lugar” a mociones para desestimar cargos y reevaluar salud mental de Anthonieska Avilés Cabrera

La imputada quedó citada para dar inicio a la etapa de juicio el próximo 4 de mayo en el Tribunal de Aibonito

20 de abril de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quedó citada para el próximo 4 de mayo a las 9:00 a.m. (Itzel Rivera)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

El juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, declaró este lunes “no ha lugar” la solicitud de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera para paralizar el proceso judicial con el objetivo de realizar una nueva evaluación de salud mental a la acusada y determinar si es procesable.

RELACIONADAS

Durante la conferencia con antelación a juicio, el juez también dejó sin efecto las vistas que estaban señaladas para el 21 y 23 de abril.

De otro lado, se llevó a cabo una vista argumentativa al amparo de la Regla 64, donde la defensa solicitó la desestimación parcial de cargos, que buscaba rebajar el asesinato en primer grado a la clasificación de asesinato atenuado. La jueza Carol M. Ortiz Rivera declaró, igualmente, no ha lugar a esa petición.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quedó citada para el 4 de mayo, a las 9:00 a.m., para la continuación de los procesos en el Tribunal de Aibonito, cuando se espera que comience el juicio. Sin embargo, la defensa ya adelantó que apelará ambas determinaciones, lo que continuaría retrasando el proceso judicial.


Tags
Breaking NewsAibonito
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
Itzel RiveraArrow Icon
Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: