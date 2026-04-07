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Tribunal acoge petición de la defensa de Anthonieska Avilés para que no se muestre su rostro

Tampoco se podrá divulgar su nombre, edad, lugar de residencia, estudios y empleos

7 de abril de 2026 - 6:57 PM

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La defensa presentó varias mociones interlocutorias, entre ellas una solicitud de medidas protectoras para evitar que se exponga la imagen de la acusada durante el proceso judicial. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La petición realizada por la defensa de Anthonieska Avilés, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, para que no se divulgue públicamente su rostro en los medios de comunicación, fue acogida favorablemente por el Tribunal de Aibonito, confirmó el Departamento de Justicia.

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La orden también indica que durante la transmisión de los procesos judiciales no se podrá divulgar su nombre, edad, lugar de residencia, estudios y empleos.

La joven imputada compareció el pasado lunes a la vista de preparación previo al juicio en su fondo.

En el proceso, trascendió que la defensa, compuesta por las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), presentó varias mociones interlocutorias, entre ellas una solicitud de medidas protectoras para evitar que se exponga la imagen de la acusada durante el proceso judicial.

Según Sáez Matos, la petición -radicada hace aproximadamente cinco días- surge en medio de preocupaciones relacionadas a su exposición pública, particularmente ante la presencia de medios de comunicación tras alegar que esta tarde la “abacoraron”.

11 de agosto: Se registra en Aibonito el asesinato de la joven de 16 años Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario. Los hechos ocurrieron en el desvío Roberto Colón, durante una pelea entre jóvenes y adultos que culminó con el crimen de la menor con un objeto punzante. La licenciada Mayra López Mulero confirmó que representaría a Elvia Cabrera, recibiendo amenazas.
1 / 30 | Cronología del asesinato de Gabriela Nicole. 11 de agosto: Se registra en Aibonito el asesinato de la joven de 16 años Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario. - Ramon "Tonito" Zayas

“Eso no puede ser así, uno tiene que entrar al tribunal en paz. Pedimos protección para ella para que pueda entrar con armonía y sin que le griten”, dijo la licenciada en ese momento.

Sobre no exponer su rostro, la letrada expresó que debe ser “igual que en la vista preliminar, porque ella es menor de edad y se debe tratar igual que a los testigos que son menores”. No hubo oposición de la Fiscalía, aseguró.

La fiscal Silda Rubio Barreto había adelantado también que se solicitó “que si se declara con lugar se extiendan las mismas protecciones a los testigos que son civiles”.

Asimismo, la Fiscalía pidió una prórroga para responder a otra moción de la defensa relacionada al descubrimiento de prueba, al indicar que el requerimiento -que supera las 50 páginas- incluye documentos, fotografías y vídeos, lo que requiere tiempo adicional para su evaluación.

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Breaking NewsTribunalesDepartamento de JusticiaAsesinatosGabriela Nicole Pratts Rosario
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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