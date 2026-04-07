Tribunal acoge petición de la defensa de Anthonieska Avilés para que no se muestre su rostro

La petición realizada por la defensa de Anthonieska Avilés, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, para que no se divulgue públicamente su rostro en los medios de comunicación, fue acogida favorablemente por el Tribunal de Aibonito, confirmó el Departamento de Justicia.

La orden también indica que durante la transmisión de los procesos judiciales no se podrá divulgar su nombre, edad, lugar de residencia, estudios y empleos.

La joven imputada compareció el pasado lunes a la vista de preparación previo al juicio en su fondo.

En el proceso, trascendió que la defensa, compuesta por las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), presentó varias mociones interlocutorias, entre ellas una solicitud de medidas protectoras para evitar que se exponga la imagen de la acusada durante el proceso judicial.

Según Sáez Matos, la petición -radicada hace aproximadamente cinco días- surge en medio de preocupaciones relacionadas a su exposición pública, particularmente ante la presencia de medios de comunicación tras alegar que esta tarde la “abacoraron”.

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1 / 30 | Cronología del asesinato de Gabriela Nicole. 11 de agosto: Se registra en Aibonito el asesinato de la joven de 16 años Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 30 Cronología del asesinato de Gabriela Nicole 11 de agosto: Se registra en Aibonito el asesinato de la joven de 16 años Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“Eso no puede ser así, uno tiene que entrar al tribunal en paz. Pedimos protección para ella para que pueda entrar con armonía y sin que le griten”, dijo la licenciada en ese momento.

Sobre no exponer su rostro, la letrada expresó que debe ser “igual que en la vista preliminar, porque ella es menor de edad y se debe tratar igual que a los testigos que son menores”. No hubo oposición de la Fiscalía, aseguró.

La fiscal Silda Rubio Barreto había adelantado también que se solicitó “que si se declara con lugar se extiendan las mismas protecciones a los testigos que son civiles”.