No habrá “entrada trasera”: Tribunal ordena a Anthonieska Avilés usar acceso principal

La jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, denegó una solicitud de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, para que se le permitiera acceder al edificio por la entrada posterior.

En una resolución de dos páginas, Padilla Cotto respondió a las medidas de seguridad planteadas por la defensa y ordenó que Avilés Cabrera, de 18 años, quien se encuentra bajo libertad por habeas corpus, utilice la entrada principal del tribunal, como cualquier acusado.

La togada indicó que la unidad de alguaciles garantiza el orden en los procesos judiciales que se llevan a cabo en las instalaciones, y que, tomando en consideración la exposición mediática del caso, se han implementado medidas adicionales para que haya más seguridad.

Estas medidas, detalló, incluyen el desarrollo de planes de trabajo detallados y la coordinación con la Policía para garantizar un entorno controlado durante los procesos judiciales, incluyendo el manejo del tránsito y la seguridad en los alrededores.

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No obstante, las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), y representantes de la acusada, hicieron una petición para que se tomaran más medidas de seguridad.

Sin embargo, Padilla Cotto precisó que, hasta el momento, las medidas impuestas han resultado efectivas para la tramitación ordenada del caso, y que, debido a la infraestructura, el edificio solo tiene dos accesos en la parte frontal para la entrada general.

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

“Las otras entradas de la parte posterior están habilitadas para la entrada de empleados, jueces y confinados. Debido a razones de seguridad, los testigos y la parte acusada no pueden entrar por el mismo acceso. Por tal motivo, y dado que la acusada se encuentra bajo libertad por habeas corpus, deberá utilizar la entrada principal para ingresar”, dijo.

La togada enfatizó que, desde el 21 de noviembre de 2025, emitió una orden en el caso de la madre de la acusada, la también acusada por el crimen Elvia Cabrera Rivera, que permitió que los estacionamientos del frente de la corte sean utilizados por las partes.

“Dichos estacionamientos han sido reservados para el uso de los abogados, abogadas y fiscales participantes en este caso que deseen hacer uso de los mismos durante los días calendarizados para este caso. Dichos espacios están próximos a la entrada del tribunal en donde se encuentran destacados alguaciles”, afirmó.

En consecuencia, destacó que el tribunal está comprometido con la integridad del proceso y la facilitación de las labores de los profesionales del derecho, así como de la prensa, durante los procedimientos que se encuentran en etapa de juicio.

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Trasfondo del caso

En resumen, Avilés Cabrera y su madre enfrentan dos cargos cada una: el primero por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por el uso y/o portación de arma blanca.

Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito La coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario tuvo una vista previo al juicio.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025 en un hospital. Mientras, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que buscaba probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.

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