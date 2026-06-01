Donald Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hezbulá para detener ataques, pero siguen los enfrentamientos

El gobierno del Líbano afirmó este lunes que el grupo chií Hezbulá habría aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel frene su ofensiva en los suburbios de Beirut.

La embajada libanesa en Washington hizo este anuncio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, explicara en su red Truth Social que se llegó a un acuerdo para que Israel y Hezbulá cesen sus enfrentamientos después de que mantuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y se comunicó con el grupo militante libanés a través de mediadores.

Trump anunció la noticia tras una llamada con Netanyahu, cuyas fuerzas realizaron recientemente su incursión más profunda en Líbano en más de un cuarto de siglo.

El presidente dijo que Hezbolá había “acordado que cesarán todos los disparos: que Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel”.

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Momentos después de su mensaje, Israel detectó lanzamientos de misiles desde Líbano y advirtió a los israelíes de parte del norte de Israel que se pusieran a cubierto en espacios protegidos.

Las autoridades libanesas consiguieron que Hezbolá aprobara una propuesta del Secretario de Estado Marco Rubio según la cual Israel no atacaría los suburbios del sur de Beirut y Hezbolá no atacaría el norte de Israel, según un comunicado emitido por la Embajada libanesa en Estados Unidos.

Trump habló con la embajadora Nada Hamadeh Mouawad y le informó de que Netanyahu también había aprobado la propuesta, según el comunicado.

Hezbolá no se ha pronunciado al respecto.

El acuerdo se produce antes de las conversaciones entre Israel y Líbano previstas para el martes y el miércoles en Washington, en las que los negociadores libaneses esperan ampliar el alcance de las zonas que no serán atacadas en el país en su búsqueda de un alto el fuego completo.

Israel ordena ataques contra los suburbios de Beirut

Los comentarios de Trump surgieron después de que el gobierno de Israel ordenara ataques contra los suburbios del sur de Beirut y mientras Hezbolá disparaba cohetes contra el norte de Israel, incluidas las afueras de la ciudad costera de Haifa.

En una declaración conjunta de Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se afirmaba que las órdenes de atacar objetivos en los suburbios del sur de Beirut se habían dado tras lo que denominaron reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá y “ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos.”

El portavoz árabe del ejército israelí publicó más tarde en X que los residentes debían abandonar los suburbios, y añadió que si Hezbolá seguía atacando comunidades israelíes, Israel lanzaría ataques contra la zona conocida en árabe como Dahiyeh, donde Hezbolá goza de un amplio apoyo.

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Hezbolá acordó detener los ataques contra Israel cuando se firmó el alto el fuego a mediados de abril, pero el grupo militante reanudó los asaltos tras los ataques israelíes en Líbano que Israel calificó de defensa propia. Los combates suponen también un obstáculo importante en el incipiente acuerdo para prorrogar el alto el fuego en la guerra de Irán. Teherán quiere que cualquier acuerdo incluya al Líbano.

Tras la advertencia del lunes, se vio a un gran número de personas huyendo de Dahiyeh, atascando las carreteras que salían del suburbio.

Mohammed Farhat, de 23 años, huyó con su hermano y sus padres del barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, y se dirigía con su madre en motocicleta a casa de unos parientes en otro barrio.

“Estamos preocupados. Estoy acostumbrado, pero me fui por mis padres”, dijo el universitario.

Israel y Hezbolá intercambian disparos durante la noche

Los ataques aéreos israelíes de la noche a la mañana sobre el sur de Líbano causaron seis muertos, entre ellos un ciudadano sirio, en un pueblo cercano a la ciudad de Nabatiyeh, según informó la Agencia Nacional de Noticias estatal. Israel atacó otros pueblos y aldeas cercanos a la gran ciudad, cerca del estratégico castillo de Beaufort y de otras ciudades que el ejército israelí capturó en los últimos días.

Un ataque aéreo el lunes por la tarde en la ciudad portuaria de Tiro causó graves daños en el hospital Jabal Amel, según informó el Ministerio de Sanidad. Un vídeo difundido por el ministerio mostraba a mujeres y niños sacudidos en el interior del hospital, donde las ventanas habían estallado.

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El ejército israelí, por su parte, dijo que su fuerza aérea había interceptado dos proyectiles lanzados desde Líbano hacia territorio israelí, así como un objetivo aéreo sospechoso en la zona donde operan los soldados israelíes en el sur de Líbano. No se registraron heridos, según el ejército.

1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi 1 / 10 En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Vahid Salemi Compartir

Hezbolá afirmó haber lanzado ataques con cohetes y misiles contra el norte de Israel el domingo. A primera hora del lunes, Hezbolá atacó a las tropas israelíes en Zawtar al-Sharqieh, al norte del río Litani, e hizo blanco en lo que consideraron infraestructura militar israelí en Tiberius, a unas decenas de kilómetros al sur de la frontera.

Israel y Líbano se disponen a mantener conversaciones en Washington

Los últimos atentados se produjeron justo antes de la próxima ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano. Hezbolá ha rechazado las conversaciones directas, contando con la presión de Irán, que ha exigido el fin de la guerra en Líbano en sus conversaciones con Estados Unidos.

Las conversaciones iniciadas en abril en Washington fueron las primeras en más de tres décadas entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas formales.

Funcionarios libaneses se han afanado en llamadas diplomáticas, incluso con Washington, en un intento desesperado por hacer retroceder la escalada militar de Israel tras el anuncio de Netanyahu, dijo un funcionario diplomático libanés. Beirut mantiene su compromiso de mantener conversaciones para poner fin al conflicto a pesar de la ebullición de las tensiones, dijo el funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato en consonancia con la normativa.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó el lunes que cualquier acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán es un “alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano”.

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“Su violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes”, dijo el máximo diplomático iraní en un post en X.

La capital libanesa se ha salvado en su mayor parte desde el alto el fuego

Beirut, la capital libanesa, se ha librado en su mayor parte de los ataques aéreos desde que entró en vigor el alto el fuego, aparte de dos ataques selectivos en los suburbios del sur de la ciudad en mayo.

La ministra alemana de Desarrollo, Reem Alabali Radovan, tenía previsto visitar Beirut el lunes para reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun, y otros funcionarios, pero suspendió la visita mientras viajaba a la ciudad, alegando la posibilidad de ataques israelíes en los suburbios.

Arabia Saudí condenó los ataques de Israel contra Líbano, afirmando que “rechaza categóricamente” el avance de Israel hacia la pequeña nación mediterránea. El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que impida que Israel se adentre más en Líbano.

El jefe del parlamento libanés, Nabih Berri, un aliado clave de Hezbolá, dijo en una declaración el domingo que podía garantizar el “compromiso total, exhaustivo e inmediato del grupo militante con un alto el fuego.” Berri añadió: “Pero, ¿quién obligará a Israel a detener su agresión?”.

En declaraciones difundidas por su oficina, Aoun afirmó el lunes que su gobierno sigue trabajando para poner fin “al sufrimiento de los libaneses en general y de los sureños en particular”. Más tarde, emitió un comunicado en el que reiteraba el compromiso de Beirut con las negociaciones, afirmando que es “más seguro” que la guerra."

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Por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha programado una reunión de emergencia sobre Líbano para el lunes por la tarde.

La última ronda de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá ha causado 3.433 muertos en Líbano y el desplazamiento de más de un millón de personas.

El ejército israelí informó de la muerte de un soldado en el sur del Líbano durante la noche en un ataque con drones perpetrado por Hezbolá. El uso por Hezbolá de drones de fibra óptica difíciles de detectar ha sido letal para el ejército israelí, que se esfuerza por responder.