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Funeraria de Nueva York crema por error el cuerpo equivocado

Tras ver al fallecido equivocado en el ataúd, una familia dominicana solicita prueba genética

1 de junio de 2026 - 3:19 PM

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Según el Registro Demográfico y Estadísticas Vitales de Puerto Rico, el número de cremaciones aumentó consecutivamente de 5,658 en el 2010 a 7,768 (27.5 por ciento) en el 2015. (Archivo)
Los familiares denunciaron que la funeraria intentó convencerlos de que el cuerpo dentro de la caja era su pariente.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una familia dominicana en Nueva York denunció que una funeraria confundió el cuerpo de un pariente fenecido y supuestamente lo cremó por equivocación.

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De acuerdo con la cadena televisiva NBC, la situación fue descubierta cuando comenzó el velorio de Jose Daniel Díaz Felipe, mejor conocido como “Danelito”, de 84 años, en la Funeraria Ortiz en Washington Heights.

“Abrimos el ataúd y encontramos a otro hombre”, dijo el hijo del fenecido, José Luis Díaz, a NBC.

Asimismo, denunció que la funeraria “estuvieron por varias horas tratando de convencernos que era nuestro padre”, agregó.

Señaló que su padre era calvo, como él, y la persona dentro del ataúd tenía pelo y era mucho más alto que su padre.

De inmediato comenzaron a exigir el paradero de su pariente. Posteriormente, “ellos dijeron que lo habían cremado, pero no estamos seguros que es nuestro padre”.

En entrevista con Telemundo, la familia manifestó que exigen pruebas de ADN para corroborar la información.

“Me sometían una y otra vez a tener que ver el cuerpo, no era el de mi papá y no pude dormir”, dijo Jacinta Díaz, hija de Díaz Felipe, a Telemundo.

“¿Quién es ese señor? ¿A quién les está faltando? Son dos familias afectadas, que quizás no se hayan dado cuenta, los parientes de la otra familia, pero se van a dar”, continuó la hija.

Según los reportes televisivos, no es la primera vez que sucede esa situación en la Funeraria Ortiz en Nueva York.

De acuerdo con el reporte, en el 2022 la funeraria fue demandada por la ciudad después de que surgieran 50 denuncias de clientes, quienes recibieron indemnizaciones al transar por un acuerdo de $600,000.

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Nueva YorkBreaking NewsEstados Unidos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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