Funeraria de Nueva York crema por error el cuerpo equivocado

Una familia dominicana en Nueva York denunció que una funeraria confundió el cuerpo de un pariente fenecido y supuestamente lo cremó por equivocación.

De acuerdo con la cadena televisiva NBC, la situación fue descubierta cuando comenzó el velorio de Jose Daniel Díaz Felipe, mejor conocido como “Danelito”, de 84 años, en la Funeraria Ortiz en Washington Heights.

“Abrimos el ataúd y encontramos a otro hombre”, dijo el hijo del fenecido, José Luis Díaz, a NBC.

Asimismo, denunció que la funeraria “estuvieron por varias horas tratando de convencernos que era nuestro padre”, agregó.

Señaló que su padre era calvo, como él, y la persona dentro del ataúd tenía pelo y era mucho más alto que su padre.

De inmediato comenzaron a exigir el paradero de su pariente. Posteriormente, “ellos dijeron que lo habían cremado, pero no estamos seguros que es nuestro padre”.

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En entrevista con Telemundo, la familia manifestó que exigen pruebas de ADN para corroborar la información.

“Me sometían una y otra vez a tener que ver el cuerpo, no era el de mi papá y no pude dormir”, dijo Jacinta Díaz, hija de Díaz Felipe, a Telemundo.

“¿Quién es ese señor? ¿A quién les está faltando? Son dos familias afectadas, que quizás no se hayan dado cuenta, los parientes de la otra familia, pero se van a dar”, continuó la hija.

Según los reportes televisivos, no es la primera vez que sucede esa situación en la Funeraria Ortiz en Nueva York.