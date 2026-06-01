Escuelas que atienden estudiantes de Educación Especial retomarán los servicios tras interrupción de un día

Tras interrumpir sus clases este lunes, al menos cuatro escuelas privadas que atienden exclusivamente estudiantes de Educación Especial retomarán el martes sus labores académicas y terapéuticas ante el compromiso del Departamento de Educación de emitir pagos por los servicios brindados este año escolar.

La directora de la Academia CEIP, en Caguas, Michelle Naredo, indicó que representantes de las instituciones académicas conversaron con funcionarios de Educación en la mañana de este lunes, luego de realizar una manifestación frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en Hato Rey.

“No me cubre la deuda completa, pero sí nos asignaron una cantidad”, señaló Naredo. En una entrevista previa con El Nuevo Día, había estimado en $1 millón la cantidad que le adeuda Educación, pues no ha recibido pagos por servicios brindados desde enero.

La secretaria asociada de Educación Especial, Alayra Figueroa, confirmó que el desembolso se realizará, pero no precisó cuándo.

PUBLICIDAD

“Ya estamos corriendo el proceso para los pagos de los colegios que paralizaron. Ya mañana (martes) reanudarán servicios”, indicó Figueroa, mediante declaraciones escritas.

Escuelas que atienden estudiantes de Educación Especial mediante lo que se conoce como “compra de servicios” denuncian, desde hace dos semanas, que Educación les debe millones de dólares por servicios que han ofrecido este año académico, aunque hay unas que también arrastran deudas de años anteriores. Al menos, seis escuelas, confirmó este diario, anunciaron la interrupción de servicios académicos y de terapias a partir de este lunes, 1 de junio.

El gobierno central argumentó que se había solicitado el dinero a la JSF y no había sido autorizado. El ente fiscal, por su parte, autorizó el viernes -de forma condicionada- cerca de $157 millones en reasignaciones y extensiones de fondos para cubrir servicios de Educación Especial.

Además de CEIP, las clases continuarán como estaban proyectadas en la Starbright Academy de Ponce, el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI) en San Juan y la Education for Inclusion Academy, que tiene planteles en Villalba y Las Piedras.

Los directivos de estas cuatro escuelas emitieron este lunes un documento en conjunto tras reunirse con Figueroa.

“Hemos tomado la determinación de levantar la interrupción de servicio, efectivo el martes, 2 de junio de 2026. Esta decisión descansa en el compromiso efectuado por usted, de atender nuestro reclamo de forma parcial hoy, 1 de junio de 2026 y de continuar trabajando de la mano, para alcanzar el cumplimiento total en el tiempo más corto posible, imperativamente previo al 30 de junio de 2026, fecha que supone el cierre del año fiscal”, indica la carta dirigida al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, copia de la cual obtuvo El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Esta determinación, en primer lugar, procura el bienestar de cada estudiante, que son nuestra razón de ser. Por otro lado, significa un voto de confianza en su gestión, reconociendo el compromiso que siempre lo ha caracterizado”, agrega la misiva.

Naredo señaló que continuarán realizando gestiones para lograr que se pague en su totalidad el dinero que se les debe antes del 30 de junio. Explicó que están contrarreloj, pues cualquier cantidad no cubierta al iniciar el próximo año fiscal, el 1 de julio, pasaría a ser una deuda especial y se activan otros criterios administrativos para poder pagarla.

“Ellos nos asignaron una cantidad verbalmente, pero aún no tenemos nada escrito”, aclaró Naredo.

Luego de la manifestación frente a las oficinas de la JSF, en Hato Rey, representantes de las escuelas se reunieron con funcionarios del Departamento de Educación. (Xavier Araújo)

Se manifiestan ante la Junta Fiscal

Padres y empleados docentes, en representación de los niños que reciben servicios de Educación Especial, se manifestaron más temprano el lunes frente la sede de la JSF para exigir que se autoricen los fondos para pagar por los servicios que sus escuelas proveyeron desde enero hasta el presente.

“Hay varias escuelas de esta manifestación que estamos solicitándole a la JSF ver en qué medida ellos puedan asignarnos los fondos para que nos puedan pagar la deuda de todos estos meses que hemos trabajado con mucho amor y cariño por el beneficio de nuestros estudiantes que tanto necesitan estos servicios”, señaló la directora de la Academia CEIP.

Iliana Cortés, directora de la Education for Inclusion Academy, denunció que las escuelas están “todavía cortas de presupuesto” para los servicios ya provistos en el último semestre, a pesar de la autorización de fondos condicionada por parte de la JSF.

PUBLICIDAD

“Estamos aquí ante la JSF y no en el Departamento de Educación porque necesitamos que esto se haga con cierta premura, porque ya nosotros dimos esos servicios y necesitamos poder continuar... Ese dinero no nos da todavía. Nosotros necesitamos mucha más cantidad porque ese trabajo ya se dio”, afirmó Cortés. Estas escuelas dan clases en verano debido a las necesidades académicas y de terapias de sus alumnos.

La JSF aprobó, “con observaciones”, $27,797,840 para cubrir gastos del presente año fiscal relacionados con transportación y reembolsos a padres bajo el Programa de Educación Especial; $9,515,407 para costos de terapias, evaluaciones y otros servicios educativos relacionados con Educación Especial; y $102,383,436 para aumentos salariales y otras iniciativas implantadas en el año fiscal 2026.

Hay otra petición de unos $100 millones que la Oficina de Gerencia y Presupuesto remitió el viernes al organismo que controla las finanzas públicas.

“Esos fondos están bajo evaluación”, detalló la portavoz de prensa de la JSF, Sylvette Santiago, quien hizo hincapié en que la agencia gubernamental entregó la petición la última semana y no hace varias semanas, como expresaron algunas partes.

Por su parte, la directora administrativa de Starbright Academy, Marangely Pons, dijo que entiende que los fondos fueron peticionados “hace poco”, pero reiteró que “es lo que podría ayudar a seguir proveyendo los servicios a los estudiantes”.

“Nosotros necesitamos que la Junta pueda aprobar esos fondos que solicitó el Departamento de Educación para así poder saldar la deuda que tienen con nosotros”, enfatizó Pons.

“El Departamento no está fallando solo por un impago, le están fallando dos veces a esta población... Es bien fácil decir que la Junta no suelta el dinero, pero es que llevamos años y años y años con esta cantaleta y nadie encuentra el botón. Hay que saber administrar para que los fondos lleguen a donde tengan que llegar”, reclamó, por su parte, Jinette Morales, una de las participantes de la protesta.