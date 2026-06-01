Asesinato en Bayamón: hallan cuerpo baleado de un hombre en un edificio abandonado
Los hechos fueron reportados poco después del mediodía
1 de junio de 2026 - 3:05 PM
1 de junio de 2026 - 3:05 PM
Las autoridades policíacas investigan, en la tarde del lunes, un presunto asesinato reportado a eso de las 12:30 p.m. en la PR-861, en Bayamón.
De acuerdo a un informe preliminar de la Uniformada, “un hombre alertó a la Policía sobre la situación y al llegar los uniformados al lugar, encontraron en una estructura abandonada el cuerpo baleado de un hombre”.
Al momento, el occiso no ha sido identificado.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.
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