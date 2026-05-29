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Incendio en tren de Penn Station en Nueva York deja 5 heridos

Dos de ellos se encuentran en estado grave

29 de mayo de 2026 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
New Jersey Transit publicó en X que se trataba de un vagón de Amtrak que estaba en llamas “en uno de los túneles del río Hudson”. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Un incendio en un vagón de tren en un patio ferroviario cerca de la Penn Station de Nueva York dejó cinco personas heridas y alteró el servicio para muchos viajeros durante la madrugada del viernes, informaron las autoridades.

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El incendio provocó retrasos en el servicio ferroviario de New Jersey Transit y Amtrak hacia Nueva York, y suspendió brevemente el servicio del Long Island Rail Road, más de una semana después de que una huelga paralizara ese sistema.

New Jersey Transit publicó en X que se trataba de un vagón de Amtrak que estaba en llamas “en uno de los túneles del río Hudson”. Añadió que el incendio causó “daños en el cableado aéreo”.

Cuatro personas, incluidos dos niños, murieron en una colisión entre un tren y un autobús en el norte de Bélgica, informó el martes la fiscalía federal.Cinco niños fueron trasladados al hospital en estado grave.El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, expresó una “gran tristeza” por “el trágico accidente en Buggenhout, donde un autobús escolar fue embestido por un tren. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos”.
1 / 12 | Fatal colisión: tren impacta un autobús escolar en Bélgica. Cuatro personas, incluidos dos niños, murieron en una colisión entre un tren y un autobús en el norte de Bélgica, informó el martes la fiscalía federal. - Marius Burgelman

“Se espera que los impactos continúen durante la hora pico de la mañana”, indicó.

Amtrak publicó en X que suspendió su servicio al menos hasta el mediodía del viernes debido a trabajos de mantenimiento derivados “de un incendio ya extinguido en el área de Nueva York”. También señaló que se esperaban retrasos prolongados para los trenes que viajan al norte de Nueva York.

La compañía no publicó información adicional sobre el incendio. Se envió un correo electrónico a Amtrak solicitando comentarios.

“¡Para, para, para!”: escalofriante audio antes de choque en aeropuerto de Nueva York

“¡Para, para, para!”: escalofriante audio antes de choque en aeropuerto de Nueva York

Mira lo que ocurrió previo a la trágica colisión. Un avión de Air Canada se estrelló contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia.

Funcionarios de bomberos informaron que 100 bomberos respondieron al incendio durante la madrugada del viernes y que cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital. Sus condiciones no se conocían de inmediato.

La estación Penn, ubicada debajo del Madison Square Garden, puede atender aproximadamente a 600,000 pasajeros diarios a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York, New Jersey Transit y el LIRR.

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