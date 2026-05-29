Incendio en tren de Penn Station en Nueva York deja 5 heridos
Dos de ellos se encuentran en estado grave
29 de mayo de 2026 - 9:02 AM
29 de mayo de 2026 - 9:02 AM
NUEVA YORK — Un incendio en un vagón de tren en un patio ferroviario cerca de la Penn Station de Nueva York dejó cinco personas heridas y alteró el servicio para muchos viajeros durante la madrugada del viernes, informaron las autoridades.
El incendio provocó retrasos en el servicio ferroviario de New Jersey Transit y Amtrak hacia Nueva York, y suspendió brevemente el servicio del Long Island Rail Road, más de una semana después de que una huelga paralizara ese sistema.
New Jersey Transit publicó en X que se trataba de un vagón de Amtrak que estaba en llamas “en uno de los túneles del río Hudson”. Añadió que el incendio causó “daños en el cableado aéreo”.
“Se espera que los impactos continúen durante la hora pico de la mañana”, indicó.
Amtrak publicó en X que suspendió su servicio al menos hasta el mediodía del viernes debido a trabajos de mantenimiento derivados “de un incendio ya extinguido en el área de Nueva York”. También señaló que se esperaban retrasos prolongados para los trenes que viajan al norte de Nueva York.
La compañía no publicó información adicional sobre el incendio. Se envió un correo electrónico a Amtrak solicitando comentarios.
Funcionarios de bomberos informaron que 100 bomberos respondieron al incendio durante la madrugada del viernes y que cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital. Sus condiciones no se conocían de inmediato.
La estación Penn, ubicada debajo del Madison Square Garden, puede atender aproximadamente a 600,000 pasajeros diarios a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York, New Jersey Transit y el LIRR.
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