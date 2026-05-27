Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
SuplementosHecho en Puerto Rico
Suscriptores
PRESENTADO POR
Hecho en Puerto Rico
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

Hecho en Puerto Rico lleva su sello a la Parada Puertorriqueña de Nueva York

Una delegación desfiló por la Quinta Avenida para conectar con la diáspora y promover las marcas hechas en la isla

27 de mayo de 2026 - 1:30 PM

Por Redacción de Suplementos
La carroza no solo fue un punto de atracción visual, sino también un símbolo del talento, la creatividad y la colaboración local. (Suministrada)

Por primera vez en su trayectoria, la Asociación Hecho en Puerto Rico participó en la Parada Puertorriqueña de Nueva York, reafirmando su compromiso con la proyección internacional de la industria local.

La delegación estuvo compuesta por unas 50 personas y contó con la participación de marcas reconocidas como Carmela, Kikuet, Yaucono e ITO Foods.

La asociación presentó, además, una carroza diseñada en Puerto Rico con el logo oficial del 115 aniversario y elementos visuales alusivos al orgullo boricua y al sello institucional de la asociación.

“Fue un momento muy especial para todos los que creemos en lo que se hace en Puerto Rico”, expresó Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico.

Las empresas participantes resaltaron la importancia de continuar expandiendo la presencia de los productos puertorriqueños en Estados Unidos, fortalecer el vínculo con la diáspora, impulsar la exportación de la gastronomía local y validar la competitividad de las empresas puertorriqueñas en los mercados del exterior.

Esta histórica participación también sirvió para continuar posicionando el sello Hecho en Puerto Rico como símbolo de calidad y orgullo nacional.

Tags
SuplementoBrandStudioHecho en Puerto Rico
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
miércoles, 27 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: