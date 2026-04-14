Causa para arresto contra sujeto que habría vandalizado una escultura en Río Piedras

La jueza, Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró, en la tarde del martes, causa para arresto contra un sujeto que presuntamente vandalizó una escultura en el Paseo de Diego, en Río Piedras, informó la Oficina de Prensa del Ayuntamiento.

Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado con daños agravados a la propiedad, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m., cuando supuestamente vandalizó con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo.

El cargo fue presentado ante la jueza por la fiscal María Teresa Terraza.

Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m. por presuntamente vandalizar con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo. (Suministrada)

Durán Ortiz le impuso una fianza de $10,000, que pudo prestar, quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 27 de abril en el mencionado tribunal.

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De acuerdo con la investigación, el individuo pintó la estructura con múltiples grafitis utilizando pintura en aerosol y ocasionando daños estimados en más de $2,000.

La escultura es propiedad del Municipio de San Juan y forma parte del entorno urbano del Paseo, considerada una zona de alto valor histórico y comunitario.

Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m. por presuntamente vandalizar con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo. (Suministrada)