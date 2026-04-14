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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra sujeto que habría vandalizado una escultura en Río Piedras

Se trata de la obra conocida como “El Astronauta”, en el Paseo de Diego

14 de abril de 2026 - 5:10 PM

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Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m. por presuntamente vandalizar con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza, Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró, en la tarde del martes, causa para arresto contra un sujeto que presuntamente vandalizó una escultura en el Paseo de Diego, en Río Piedras, informó la Oficina de Prensa del Ayuntamiento.

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Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado con daños agravados a la propiedad, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m., cuando supuestamente vandalizó con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo.

El cargo fue presentado ante la jueza por la fiscal María Teresa Terraza.

Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m. por presuntamente vandalizar con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo.
Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m. por presuntamente vandalizar con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo. (Suministrada)

Durán Ortiz le impuso una fianza de $10,000, que pudo prestar, quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 27 de abril en el mencionado tribunal.

De acuerdo con la investigación, el individuo pintó la estructura con múltiples grafitis utilizando pintura en aerosol y ocasionando daños estimados en más de $2,000.

La escultura es propiedad del Municipio de San Juan y forma parte del entorno urbano del Paseo, considerada una zona de alto valor histórico y comunitario.

Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m. por presuntamente vandalizar con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo.
Alejandro L. Torres Díaz enfrenta un cargo criminal por violación al Artículo 199 del Código Penal, relacionado a daños a la propiedad agravados, por hechos ocurridos el pasado 20 de marzo a eso de las 11:45 a.m. por presuntamente vandalizar con grafiti la obra municipal conocida como “El Astronauta”, ubicada en la entrada del Paseo. (Suministrada)

“En San Juan no vamos a tolerar actos de vandalismo contra nuestros espacios públicos ni contra el patrimonio de nuestra ciudad. Cada escultura, cada proyecto y cada espacio que recuperamos representa una inversión en la calidad de vida de nuestra gente, y quien atente contra eso tiene que saber que este gobierno actúa, investiga y responde. Aquí hay consecuencias para el que dañe lo que es de todos”, aseguró en una comunicación escrita el alcalde de la ciudad, Miguel Romero Lugo.

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Breaking NewsRío PiedrasPolicía Municipal de San JuanMiguel RomeroTribunal de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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