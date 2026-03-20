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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mientras grababan video: vandalizan icónica escultura de astronauta en Río Piedras

La Policía indicó que varios jóvenes causaron daños a la obra al pintarla con aerosol

20 de marzo de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de la estructura, también resultó afectada otra propiedad perteneciente a la querellante. (Pablo Martínez Rodríguez)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La emblemática escultura de un astronauta ubicada en el Paseo De Diego, en Río Piedras, fue vandalizada este viernes, luego de que varios jóvenes le causaran daños mientras realizaban un video en el área.

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Según el informe preliminar de la Policía, policías municipales de San Juan investigaron una querella de daño y vandalismo de bienes, reportada a eso de las 11:45 a.m.

De acuerdo con la pesquisa, además de la estructura, también resultó afectada otra propiedad perteneciente a la querellante, la cual no fue descrita en la querella.

Las autoridades indicaron que los daños fueron ocasionados con pintura en aerosol.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío Piedras
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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