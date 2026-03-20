Mientras grababan video: vandalizan icónica escultura de astronauta en Río Piedras

La emblemática escultura de un astronauta ubicada en el Paseo De Diego, en Río Piedras, fue vandalizada este viernes, luego de que varios jóvenes le causaran daños mientras realizaban un video en el área.

Según el informe preliminar de la Policía, policías municipales de San Juan investigaron una querella de daño y vandalismo de bienes, reportada a eso de las 11:45 a.m.

De acuerdo con la pesquisa, además de la estructura, también resultó afectada otra propiedad perteneciente a la querellante, la cual no fue descrita en la querella.