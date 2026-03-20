Hallan cuerpo de turista arrastrado por corrientes marinas en playa de Condado

Las autoridades confirmaron que encontraron el cuerpo de Samuel Cruz, el turista de 23 años que fue arrastrado el miércoles en la noche por corrientes marinas en una playa de Condado, en San Juan.

Carlos Acevedo, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan, informó que el cuerpo del joven, residente en Nueva York, fue divisado dos millas mar afuera por personal de la Policía Municipal de San Juan, adscrito a la División Marítima.

“Ahora está siendo transportado a la Marítima de San Juan para que el fiscal vaya al levantamiento”, explicó.

Por su parte, el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, lamentó el fallecimiento del joven.

“Nos solidarizamos con la familia y seres queridos de este joven en un momento de tanto dolor. Agradecemos a todo el personal de Manejo de Emergencias y a las agencias que participaron del operativo por su compromiso y entrega durante estas labores”, expresó en delcaraciones escritas.

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El líder municipal, a su vez, reiteró el llamado a la ciudadanía y a los visitantes a ejercer precaución en las playas, particularmente en áreas donde las condiciones marítimas puedan representar riesgo.

“Este lamentable suceso nos recuerda la importancia de respetar las condiciones del mar y seguir todas las recomendaciones de seguridad. La prevención salva vidas, y continuaremos reforzando los esfuerzos de orientación para evitar que situaciones como esta se repitan”, agregó.

El incidente se reportó a eso de las 7:18 p.m. del miércoles, luego de que se recibiera una llamada alertando sobre tres personas arrastradas por la corriente. Las tres personas, procedentes del estado de Nuevay York, se encontraban de visita en la isla.

Según la información preliminar, al ver la situación, un turista que se alojaba en una hospedería cercana tomó una dona inflable de una piscina y entró al agua para intentar rescatar a las tres personas en peligro. Mientras, otra persona que se encontraba en la orilla logró sacar a una de las mujeres.

“Ese turista entra al agua con la dona, logra ayudar a una de las féminas a mantenerse a flote, pero al otro hombre (de Nueva York) que ya estaba en el agua con las dos mujeres ya la corriente se lo había llevado”, relató Acevedo.

Posteriormente, la corriente arrastró mar adentro al turista que utilizaba el flotador junto a otra joven, hasta que personal de rescate logró intervenir utilizando un vehículo tipo “Dolphin”.

Acevedo detalló que se utilizó un Dolphin 3 de OceanAlpha —una boya motorizada operada por control remoto— para rescatar a la mujer y al hombre que había entrado al agua para ayudar en el rescate.

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Sin embargo, el tercer hombre que ya se encontraba dentro del agua no fue localizado hasta este viernes.