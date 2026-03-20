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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Oleada de turistas en el receso de primavera: faltan mecanismos para evitar tragedias

En momentos en que se han reportado este año, al menos, 11 ahogamientos, las autoridades insisten en que muchos bañistas ignoran las advertencias sobre peligros en el mar, mientras expertos proponen más educación y restricciones para salvar vidas

20 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año, el Instituto de Ciencias Forenses ha reportado 11 casos de “asfixia por sumersión” en cuerpos de agua. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Como quedó evidenciado el miércoles con la muerte de tres turistas y la desaparición de otro estadounidense arrastrado por el mar, en incidentes separados, los ahogamientos en Puerto Rico continúan siendo un problema complejo, que se agrava en temporadas como esta, cuando llegan a la isla oleadas de visitantes durante el receso de primavera (“spring break”).

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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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