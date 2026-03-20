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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Oleada de turistas en el receso de primavera: faltan mecanismos para evitar tragedias
En momentos en que se han reportado este año, al menos, 11 ahogamientos, las autoridades insisten en que muchos bañistas ignoran las advertencias sobre peligros en el mar, mientras expertos proponen más educación y restricciones para salvar vidas
20 de marzo de 2026 - 11:10 PM