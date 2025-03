“(Los turistas) piensan que van a una playa, que no tienen ninguna restricción de nada, que están en un bar abierto, que no tiene nada que ver con que esto es un vecindario, que no tiene nada que ver con que es una zona histórica que hay que proteger; es, ‘vengan para acá al desorden’”, expresó. “No hay respeto, no hay límites, pero tampoco nadie te lo deja saber, sino al contrario, se está vendiendo como, ‘vengan aquí, aquí todo se permite’”.