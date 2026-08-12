Empleados de la AAA ratifican paro de 24 horas

La Unión Independiente Auténtica (UIA) confirmó que el paro de 24 horas aprobado por la matrícula de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) comenzará esta noche, desde las 10:00 p.m., pese a que el presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, resaltó que alcanzaron preacuerdos con los unionados durante una reunión celebrada en la tarde.

María Ángela Pérez, portavoz de la UIA, confirmó que el paro se llevará a cabo, según anunciado, tras finalizar una reunión del gremio con los empleados de la AAA. El paro finalizará a las 10:00 p.m. de mañana, miércoles.

“Nuestros trabajadores llevan demasiado tiempo esperando respuestas. Hemos llevado estos reclamos directamente a la administración y también ante el país a través de los medios de comunicación. Esperamos que la reunión convocada para esta tarde represente finalmente una oportunidad seria para atender los asuntos pendientes. Nuestros unionados necesitan respuestas, no más dilaciones”,expresó José E. Cajigas Romero, presidente ejecutivo de la UIA, en declaraciones escritas.

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El gremio resaltó que durante las últimas semanas ha intensificado sus gestiones públicas, incluyendo visitas y comparecencias en distintos medios de comunicación, para denunciar las situaciones que enfrentan los empleados de la AAA, la falta de atención a sus reclamos y las consecuencias que estas condiciones tienen sobre la operación de la corporación pública.

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Entre los principales reclamos incluidos en la resolución se encuentran las escalas salariales y el Plan de Clasificación y Retribución; la subcontratación de trabajos correspondientes a empleados de la unidad apropiada; las condiciones laborales en el Área de Servicio al Cliente; controversias relacionadas con medidas cautelares; diferencias salariales entre empleados que realizan funciones iguales; y la falta de respuesta a la propuesta económica presentada por la UIA.

La UIA reiteró que la situación laboral de sus empleados no puede verse separada de la crisis operacional que enfrenta la AAA. La organización insistió en que garantizar condiciones laborales justas, contar con suficiente personal y fortalecer la capacidad operacional son elementos esenciales para que la corporación pública pueda responder adecuadamente a las necesidades del país.

“Nuestros empleados son quienes están todos los días en la calle, en las plantas, atendiendo averías, trabajando con los sistemas y respondiendo a los abonados. Fortalecer a esos trabajadores también significa fortalecer el servicio que recibe Puerto Rico”, puntualizó la organización.

Por su parte, González Delgado indicó, en un vídeo publicado en la cuenta de Facebook de la AAA, que alcanzaron varios preacuerdos tras reunirse con representantes de la UIA. Según el funcionario, los preacuerdos abrieron la puerta para resolver el tranque sobre reclamos salariales y de sobrecarga laboral.

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González Delgado añadió que la gerencia de la corporación pública esperaba por la decisión de la UIA para saber si el paro continuaría como estaba pautado. La UIA estaba reunida al momento de González Delgado comenzar la transmisión por Facebook.

“Se hicieron acuerdos como tal, (pero) ellos están en unos trámites de consulta interna con la directiva de la Unión, así que estamos esperando por esa comunicación. Tenemos que darles la deferencia a ellos mientras realizan su reunión, porque estuvimos reunidos con el grupo ejecutivo y ellos se tienen que reunir con sus directores de capítulo”, indicó González Delgado poco después de las 8:00 p.m.

González Delgado no ofreció detalles en cuanto a los preacuerdos alcanzados, pero aseguró que los puntos a discutir en el Plan de Clasificación y Retribución (PCR) abarcan temas desde el alza salarial, la contratación de nuevos empleados y la adquisición de equipo nuevo, entre otros temas.

“Son puntos que habíamos discutido sobre el PCR; establecer una agenda de trabajo con fechas específicas y otros puntos que no tienen que ver con el plan, que son básicamente asuntos de estipulaciones, casos que están pendientes en el Negociado de Asuntos Laborales y ese tipo de asuntos”, dijo a preguntas de los medios.

“Esperemos ahora que con esto podamos finiquitar este proceso de discusión para pasar a los próximos pasos”, añadió.

Previamente, el Comité Ejecutivo de la UIA había aprobado una resolución para decretar un paro de 24 horas que se extendería entre el martes y el miércoles.

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La UIA exige a la corporación pública atender asuntos como aumentar el salario base de $10.50 por hora que actualmente devengan los empleados unionados, la falta de mano de obra y la falta de equipo apropiado.

“La UIA acudirá a dicho encuentro con la expectativa de que el ejecutivo de la AAA presente respuestas concretas, compromisos verificables y alternativas reales para atender los asuntos que durante meses han permanecido pendientes. No obstante, la organización dejó establecido que la convocatoria al paro responde a una determinación del Comité Ejecutivo ante el reclamo y la molestia acumulada de la matrícula, luego de múltiples gestiones que no habían producido soluciones satisfactorias”, había enfatizado la Unión a través de una comunicación escrita enviada durante la tarde de hoy.

1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

El gremio subrayó que la paralización en los centros de operación podría comprometer las operaciones de las plantas de producción de agua en medio del racionamiento para los abonados del embalse Carraízo, que empezó el viernes en siete municipios.

Paro tomó “por sorpresa” a la gobernadora

En una transmisión a través de sus redes sociales, la gobernadora Jenniffer González Colón hizo un llamado a la UIA a detener el paro de 24 horas.

La ejecutiva aseguró que la decisión del gremio tomó a su administración “por sorpresa”.

“No hay necesidad de un voto de huelga hoy a las 10:00 de la noche que pudiera poner en peligro los planes de interrupciones ya programadas para los siete municipios afectados y, ciertamente todos los problemas que esto conlleva en los embalses y en las plantas de agua”, indicó.

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“Nos toma por sorpresa porque yo creo que la AAA no se ha negado en ningún momento sobre la evaluación del PCR ni las condiciones laborales de los empleados unionados... El lanzarse al voto de huelga es poner en peligro la situación de miles de puertorriqueños que tienen un plan de interrupciones ya programado para siete pueblos”, añadió.

González aseguró que, a solo minutos de que comience el paro, el presidente ejecutivo de la AAA continuaba dialogando con los directivos de la UIA con la esperanza de detener el voto de huelga.