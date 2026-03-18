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Fallecen dos mujeres ahogadas en playa de Manatí

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el suceso

18 de marzo de 2026 - 3:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Playa Poza de las Mujeres, Manatí (Dennis M Rivera Pichardo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos mujeres fallecieron ahogadas este jueves en la Poza de las Mujeres en Manatí, informó la Policía.

La agente Elma Alvarado, de la Comandancia de Arecibo, indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 2:47 p.m. sobre el incidente.

De momento, se desconocen las edades de las féminas y si se traban de residentes o turistas.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Breaking NewsManatíPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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