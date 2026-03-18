Fallecen dos mujeres ahogadas en playa de Manatí

Dos mujeres fallecieron ahogadas este jueves en la Poza de las Mujeres en Manatí, informó la Policía.

La agente Elma Alvarado, de la Comandancia de Arecibo, indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 2:47 p.m. sobre el incidente.

De momento, se desconocen las edades de las féminas y si se traban de residentes o turistas.