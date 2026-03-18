Roban $200,000 de una caja fuerte en Morovis

La Policía investiga un escalamiento con cientos de miles de dólares en pérdidas, en una residencia este miércoles en Morovis.

Los hechos fueron reportados en horas de la mañana de hoy, en la calle Pablo Negrón, del barrio Barahona.

“Según informó la querellante, alguien logró acceso a la residencia sin forzar nada y de una de las habitaciones donde se encontraba una caja fuerte, se apropiaron ilegalmente de $200,000 en efectivo”, indica el informe policiaco.

El comunicado de la Uniformada añadió que también robaron “prendas, cuyo valor no fue estimado”.