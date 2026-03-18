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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $200,000 de una caja fuerte en Morovis

También se reportaron otras pérdidas tras el escalamiento

18 de marzo de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
El caso fue referido a la División Delitos contra la Propiedad de Arecibo.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento con cientos de miles de dólares en pérdidas, en una residencia este miércoles en Morovis.

Los hechos fueron reportados en horas de la mañana de hoy, en la calle Pablo Negrón, del barrio Barahona.

“Según informó la querellante, alguien logró acceso a la residencia sin forzar nada y de una de las habitaciones donde se encontraba una caja fuerte, se apropiaron ilegalmente de $200,000 en efectivo”, indica el informe policiaco.

El comunicado de la Uniformada añadió que también robaron “prendas, cuyo valor no fue estimado”.

El agente Jorge Navedo Rivera, adscrito al distrito de Morovis, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División Delitos contra la Propiedad de Arecibo.

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Breaking NewsMorovisPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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