Repele agresión: policía dispara contra conductor que habría intentado arrollarlo en Bayamón

Un agente de la Policía usó su arma de reglamento para repeler un presunto intento de atropello durante una intervención en la PR-2, intersección con la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón.

Según el informe policíaco, agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón detuvieron a un conductor durante una intervención tras recibir un reporte sobre un vehículo que había sido hurtado más temprano.

La Policía informó que los agentes recibieron los datos sobre el auto hurtado a través de radiofrecuencia. Posteriormente, localizaron el automóvil —un Kia Soul blanco, de 2020— en la mencionada área.

Al intervenir, el conductor presuntamente intentó atropellar a uno de los policías mientras se daba a la huida, por lo que uno de los oficiales repelió la agresión utilizando su arma de reglamento, indicó la Uniformada.

Posteriormente, el conductor abandonó el auto y fue arrestado. Actualmente, se encuentra detenido mientras la Policía y la Fiscalía de Bayamón consultan el caso para una posible formulación de cargos.