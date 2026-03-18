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Repele agresión: policía dispara contra conductor que habría intentado arrollarlo en Bayamón

La intervención comenzó luego de que se recibieran reportes de un auto hurtado que transitaba por la PR-2

18 de marzo de 2026 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al policía se le ocupó su arma de reglamento en lo que culmina la investigación del caso. (Archivo)
La intervención se reportó en la mañana de este miércoles.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un agente de la Policía usó su arma de reglamento para repeler un presunto intento de atropello durante una intervención en la PR-2, intersección con la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Bayamón.

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Según el informe policíaco, agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón detuvieron a un conductor durante una intervención tras recibir un reporte sobre un vehículo que había sido hurtado más temprano.

La Policía informó que los agentes recibieron los datos sobre el auto hurtado a través de radiofrecuencia. Posteriormente, localizaron el automóvil —un Kia Soul blanco, de 2020— en la mencionada área.

Al intervenir, el conductor presuntamente intentó atropellar a uno de los policías mientras se daba a la huida, por lo que uno de los oficiales repelió la agresión utilizando su arma de reglamento, indicó la Uniformada.

Posteriormente, el conductor abandonó el auto y fue arrestado. Actualmente, se encuentra detenido mientras la Policía y la Fiscalía de Bayamón consultan el caso para una posible formulación de cargos.

Este caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón en unión a la unidad de incidentes de uso de fuerza (FIU, en inglés).

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICBayamónAccidentes de Tránsito
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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